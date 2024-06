“Obcy: Romulus” zapowiada się bajecznie. Nowy zwiastun budzi spore nadzieje

No dobra, przyznam bez bicia – byłem negatywny, ale teraz czuję się nieco uspokojony. “Obcy: Romulus” zapowiada się naprawdę nieźle.

Wszystko przez ostatnie części od Ridleya Scotta, które były co najmniej… wątpliwej jakości. “Prometeusz” może i nie był złym filmem, ale był za to słabym “Obcym”, lecz “Obcy: Przymierze” to jeszcze inna para smutnych kaloszy.

“Obcy: Romulus” zmieni złą passę marki?

Teraz w przygotowaniu jest “Obcy: Romulus”, czyli kompletnie nowa część osadzona w uznanym i cenionym uniwersum, wracająca korzeniami przede wszystkim do horroru i kosmicznej grozy. Nie wiemy, w jak mocny sposób odznaczy się ona na całym lore, ale osobiście mam nadzieję przede wszystkim na to, że będę się bał. No, choć trochę. Albo niepokoił.

Po wczesnych reakcjach publiczności wiem, że jest na to szansa. Chwalono film dość mocno, bo podobno stawia na grozę i brutalność, kompletnie odrzucając zapędy z “Prometeusza”. Za reżyserię odpowiada ponadto Fede Alvarez. I choć jego serii “Nie Oddychaj” nie jestem jakimś szczególnym fanem, to już remake “Martwego Zła” z 2013 roku okazał się mistrzem w swojej klasie filmów gore. Gdy usłyszałem, że nowy “Obcy” opiera się mocno na efektach praktycznych, poczułem się jeszcze bardziej ukontentowany.

Teraz w sieci zadebiutował nowy zwiastun filmu. Jego polską wersję obejrzycie poniżej. Jak dla mnie to rozwiewa on wszelkie moje wątpliwości i budzi najdzieję na naprawdę solidne kino. “Obcy: Romulus” zadebiutuje w polskich kinach 16 sierpnia 2024 roku. Później zapewne pojawi się na Disney+.

Źródło: YouTube