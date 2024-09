Olbrzymia aktualizacja PS5 już dostępna. Mnóstwo nowości i zmian

Sony dopiero co zapowiedziało PS5 Pro, a już wydało nową aktualizację do swojego obecnego modelu! Aktualizacja 24.06-10.00.00 PS5 jest już dostępna.

Spodziewaliście się, że Sony nie da nam wytchnienia? Po zapowiedzi nowej wersji uwielbianego sprzętu można było zgadywać, że do momentu jego premiery będzie nieco ciszej. W praktyce jednak nic takiego nie ma miejsce – firma przedstawia nowy firmware do PlayStation 5!

Gigantyczna lista zmian i nowości w aktualizacji do PS5 24.06-10.00.00!

Japoński producent sprzętu i gier zapowiedział sporo nowości, które od dzisiaj trafiają na platformy pierwszych graczy. Jedną z największych korzyści jest dodanie do tej pory nieobecnego poza USA panelu Welcome Hub. Jest to “dedykowana przestrzeń, którą można dostosować za pomocą widżetów, umożliwiając szybki wgląd w informacje przed rozpoczęciem sesji gry”. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych jej poprzednia wersja znana była pod nazwą “Explore”, ale Welcome Hub zastąpi ją i to globalnie.

W Welcome Hub gracze mogą ustawiać własne widgety, takie jak choćby informacje dotyczące obecnie rozgrywanych gier. Jest także możliwość zapoznania się z kluczowymi danymi na temat samej konsoli – poziomem naładowania kontrolerów, dostępną pamięcią i tak dalej. Obecnie jednak przestrzeń ta powoli zadomawia się u wybranych graczy z wybranych rejonów – w ciągu 1-2 miesięcy trafi do wszystkich.

Aktualizacja PS5 wprowadza Party Share

Kolejną nowością jest możliwość ustawienia Party Share. To kolejna nowa, społecznościowa opcja dla graczy zainteresowanych rozgrywką ze znajomymi. Party Share również zostanie udostępnione etapami, ale z czasem trafi do wszystkich.

W ciągu najbliższych kilku tygodni dodamy również możliwość udostępniania linków do czatu głosowego w dowolnej aplikacji do obsługi wiadomości lub mediów społecznościowych. Pozwoli ci to zaprosić znajomego, z którym rozmawiasz na czacie w dowolnej aplikacji do dołączenia do czatu głosowego, nawet jeśli nie dodałeś go do listy znajomych w PlayStation Network. – opisuje Sony

Warto zaznaczyć, że podobna możliwość trafi także do dedykowanej aplikacji PlayStation na urządzenia mobilne. Tam również będziecie mogli wygenerować link, ale z poziomu smartfona.

Jeszcze więcej nowości dla PlayStation, w tym profile dźwiękowe

Jeśli czujecie, że dźwięk 3D obecny od początku w PlayStation 5 mógłby być “czymś więcej”, mam dla Was dobrą wiadomość. Producent sam chyba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że można go ulepszyć o kolejne możliwości. Dlatego też w formie beta gracze zyskają możliwość własnoręcznego ustawiania dedykowanych profili dźwiękowych 3D. Każdy, kto korzysta ze słuchawek, będzie mógł spersonalizować audio 3D pod siebie, bo przecież odbiór takich bodźców różni się u każdego. Wszystko zależy od wykorzystywanego sprzętu czy nawet kształtu uszu.

Z przyjemnością przedstawiamy funkcję, która pozwala konsoli PS5 utworzyć spersonalizowany profil dźwięku 3D specjalnie dla Ciebie. Za pomocą zestawu słuchawek lub wkładek dousznych można przeprowadzić zestaw testów jakości dźwięku w celu przeanalizowania ogromnej liczby czynników i stworzenia profilu audio, który najlepiej pasuje do charakterystyki słuchu użytkownika. Na przykład, spersonalizowany profil dźwięku 3D może pozwolić ci lepiej wyczuwać pozycje postaci i obiektów w świecie gry, dzięki czemu wrażenia będą bardziej wciągające. – obiecuje Sony

Z innych nowości w formie beta trzeba także wyróżnić adaptacyjne ładowanie kontrolerów (tylko dla PS5 Slim i PS5 Pro, gdy już będzie dostępne). Pozwala to na dostosowanie zasilania w trybie spoczynku w zależności od poziomu naładowania kontrolera. W ten sposób można oszczędzać baterię. Gracze mogą również dostosować ustawienia Remote Play, m.in. wybierając konkretnych użytkowników i zezwalając im na połączenie się z konsolą w ten sposób. Świetne, jeśli w domu macie kilku graczy korzystających z tej opcji.

Pozostałe zmiany w aktualizacji PS5 24.06-10.00.00

Funkcja przywracania licencji została ulepszona i można teraz przywrócić jedną licencję naraz. Przejdź do Ustawienia > Użytkownicy i konta > Inne > Przywróć licencje, aby wybrać licencję, którą chcesz przywrócić.

Aby przywrócić licencję z ekranu głównego lub biblioteki gier, przejdź do gry, naciśnij przycisk opcji, a następnie wybierz opcję Przywróć licencję z menu.

Dodaliśmy przyjazne zalecenie dotyczące przestrzeni dyskowej, które czasami można zobaczyć w Ustawieniach > Pamięć.

Uprościliśmy dostęp do najpopularniejszych aktywności z centrów gier. Centra gier wyświetlają teraz tylko aktualnie trwające aktywności. Aby zagrać w określoną aktywność, najpierw uruchom grę i znajdź ją za pomocą menu w grze.

Opcja Zaproś do nowej gry, dostępna w wielu miejscach, nie jest już dostępna podczas wysyłania zaproszeń do gry. Aby zaprosić znajomych do sesji gry, najpierw uruchom grę, a następnie wyślij zaproszenie do sesji.

Zaktualizowaliśmy oprogramowanie kontrolerów bezprzewodowych DualSense i DualSense Edge, kontrolerów PlayStation VR2 Sense i kontrolera Access, aby poprawić stabilność.

Poprawiliśmy wydajność i stabilność oprogramowania systemowego.

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność na niektórych ekranach.

Źródło: PlayStation Blog + PlayStation Lifestyle