Spragnieni nowości w PS5? Czekaliście na aktualizację do konsoli, która faktycznie wprowadza coś świeżego? No to już nie musicie!

We wrześniu pisaliśmy o zapowiedzi najnowszej aktualizacji do PS5, która powoli trafia do kolejnych graczy. Łatka początkowo zadebiutowała w jedynie kilku regionach, ale teraz kluczowe funkcje stają się aktywne również dla graczy z Europy. Oznacza to, że już niebawem także i Wy powinniście otrzymać je na swoją konsolę.

Aktualizacja PS5 z “Welcome Hub” już w Europie

Nie obyło się jednak bez problemów. Łatka została przez wielu graczy skojarzona z problemami z czytnikiem płyt, a także “zepsuciem” kilku gier. Ostatnio część fanów dość niszowego rozwiązania w postaci “wznowienia aktywności” również nie była pocieszona. I choć problemy zdają się mnożyć, kluczowa nowości w łatce staje się dostępna powoli dla każdego. Teraz pierwsi gracze na Reddicie informują o tym, że na ich sprzęcie pojawia się ekran “Welcome Hub”.

Żeby nie było tak pięknie – na razie liczba zgłoszeń o udostępnieniu funkcji dla szerszej publiki z Europy jest dość niska. Nowości nie dostali nawet klienci PlayStation z Wielkiej Brytanii, jednego z kluczowych regionów dla Sony. Niemniej wygląda na to, że w kolejnych dniach lub potencjalnie tygodniach jeszcze więcej osób będzie mogło korzystać z nowego ekranu. Czym on w ogóle jest? Oddajmy głos Sony:

Welcome Hub jest teraz dostępne na ekranie głównym. Dla użytkowników w Ameryce Północnej to ulepszenie zastępuje centrum Eksploruj. Welcome Hub można dostosować za pomocą widżetów i tła.

– Widżety wyświetlają informacje, takie jak pamięć, poziom naładowania baterii, znajomi online i inne.

– Widżety można dodawać, usuwać, zmieniać ich rozmiar i przenosić jeden po drugim. Możesz także wybrać jeden z gotowych układów widżetów w oparciu o swoje preferencje. – czytamy w opisie aktualizacji do PS5

Jest to więc specjalny ekran, na którym będziecie mogli sami ustawić to, co chcecie widzieć. Można zainteresować się nowościami z aktualnie ogrywanych gier, funkcjonalnością samej konsoli czy listą dostępnych aktualnie znajomych. Słowem – ma to być ekran przeznaczony dla użytkowników, którzy od włączenia sprzętu chcą mieć wszystko na tacy.

