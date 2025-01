Sony nie zapomniało o PS4. Nowa aktualizacja do last-gena jest już dostępna

Nowa aktualizacja PS4 jest już dostępna, co może zaskoczyć tych graczy, którzy byli pewni, że Sony zapomniało o poprzedniej generacji. Na szczęście jednak nie!

Sony obiecało już, że w przypadku kolejnej generacji konsol do grania (czyli w tym wypadku po prostu PlayStation 6) aktualizacje będą pojawiały się częściej i mają być znacznie bogatsze. Mogą więc drastycznie wpływać na działanie konsoli, a korporacja chce torować sobie drogę do rozwijania sprzętu przez cały czas. Zresztą, już przy PS5 mamy więcej łatek, choć większość z nich to raczej małe poprawki.

Aktualizacja PS4 o numerze 12.02 dostępna

Teraz jednak Sony wydało dość niespodziewanie patch do PS4. Najnowsze wydanie firmware’u opatrzono numerem 12.02. Firma na szczęście przedstawiła rozpiskę zmian, która jest… niezwykle oszczędna. Tak naprawdę nie tłumaczy nam nim, bo musimy czytać między wierszami.

Wprowadziliśmy kilka poprawek bezpieczeństwa do oprogramowania systemowego. – opisuje Sony

No dobra, to trochę mało, prawda? W przypadku poprzedniej wersji oprogramowania użyto jednak tych samych słów, a finalnie okazało się, że aktualizacja naprawiała bezpieczeństwo systemu. PS4 zostało już wcześniej złamane i zmodyfikowane, ale mówimy tu o starszej wersji software’u. Nowa aktualizacja PS4 najpewniej wprowadza więc poprawki bezpieczeństwa, uniemożliwiające ingerencję w sam system.

Choć PS4 nie otrzyma już żadnych nowych gier first-party (a także i przestanie być aż tak wspierane w PS Plus), Sony raczej nie porzuci rozwoju sprzętu. Nawet w 2024 roku dostawaliśmy aktualizacje do PS3, jak zwykle związane z bezpieczeństwem. Także posiadacze last-genów nie powinni martwić się o to, czy ich konsola będzie narażona na ataki.

Źródło: PlayStation Lifestyle