PS4 wiecznie żywe? Nowa aktualizacja konsoli już jest dostępna

Szału może nie ma, ani w sumie żadnych innych wielkich zmian czy nowości, ale to miłe, że Sony nadal wspiera swoją poprzednią generację, choć już w pełni skupia się na nowej. No dobra, “aktualnej”, niech będzie.

PS4 z nową aktualizacją

PS5 dość regularnie otrzymuje nowe aktualizacje, funkcje, poprawki i zmiany. Nie można współcześnie powiedzieć tego samego o PlayStation 4. Poprzednia generacja nadal jest wspierana, choć raczej nie ma co oczekiwać żadnej nowej gry first-party, gdyż Sony w pełni poświęca się swej aktualnej platformie. Na szczęście nie zapomniano o graczach z last-genami, którzy mogą liczyć na nową łatkę!

Dość spora niespodzianka to tak naprawdę drobna poprawka błędów i klasyczne dla firmy “poprawki bezpieczeństwa”. Opis aktualizacji jest dość skąpy i wcale nie zdziwiłbym się, gdyby gracze prędzej czy później sami znaleźli konkrety, jakich dotyczyła aktualizacja.

Poprawione wiadomości wyświetlane na niektórych ekranach i użyteczność tych ekranów

Wprowadzono pewne poprawki bezpieczeństwa do oprogramowania systemu

Jak więc widzicie, szału nie ma. Dobrze jednak, że w ogóle cokolwiek jest, bo przecież znaczna część użytkowników nadal korzysta z last-genów. Ba, w samym Call of Duty jeżeli chodzi o sprzęt Sony ponad połowa grających to właśnie posiadacze PS4. Przy tak wysokiej popularności raczej nie ma się co martwić o nagłe uśmiercenie sprzętu.

