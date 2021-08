Ekskluzywne dla PS5 Abandoned w nowych szczegółach. To nie do końca horror

Reżyser Abandoned zdradził nowe szczegóły na temat gry. Poznaliśmy konkrety odnośnie rozgrywki i settingu tajemniczej produkcji.

Produkcja Blue Box Game Studios zdobyła popularność dzięki szalonym teoriom spiskowym graczy. Tytuł jest konsolowym exclusivem PS5 i póki co nadal nie wiemy, czym naprawdę jest gra. Reklamowano ją jako survival horror, ale ostatecznie wciąż nie widzieliśmy zbyt wielu fragmentów rozgrywki.

Reżyser gry, Hasan Kahraman, udzielił wywiadu serwisowi Al Hub, w którym opowiedział trochę o Abandoned. Rozmowę z redaktorem portalu rozpoczęło pytanie o będące obiektem plotek powiązania z Hideo Kojimą. Okazuje się, że teorie graczy negatywnie wpłynęły na produkcję gry.

To było naprawdę szalone i miało negatywny wpływ nawet na proces produkcji, z wieloma rozpraszaczami. Ale jestem pewien, że ludzie naprawdę polubią tę grę, wierzymy w nią i nadal uważam, że ludziom się spodoba.

Kahraman ujawnił również, że współtworzona przez niego gra nie jest do końca horrorem. To realistyczny FPS, który zawrze w sobie jednak elementy grozy.

Abandoned to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, ale w realistycznej otoczce i z elementami horroru, choć nie jest to do końca horror, taki jak Resident Evil czy Silent Hill. Ale są tu przerażające sceny.

Nie mogę wiele zdradzić na temat gry, ale mogę powiedzieć, że (jej akcja – red. ) toczy się w opustoszałym miejscu w Ameryce i znajduje się tam społeczność kultystów.

– kontynuował