Wkrótce dowiemy się, czym naprawdę jest Abandoned. Mamy datę pokazu gry

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Abandoned podzielili się szczegółami odnośnie kolejnych pokazów gry. Blue Box Game Studios wkrótce udostępni pierwszy „zwiastun”.

Jakiś czas temu na kanale PlayStation zapowiedziano dziwaczny, niezbyt dobrze wyglądający survival-horror od nieznanego wcześniej nikomu studia. Po paru ciekawych zbiegach okoliczności, gracze zaczęli doszukiwać się w nim ukrytego powrotu serii Silent Hill, nad którą miałby pracować sam Hideo Kojima. O szczegółach śledztwa graczy przeczytacie w tym miejscu i na razie nie ma sensu do niego wracać. Niedługo bowiem przekonamy się, czym tak naprawdę jest Abandoned.

Blue Box Game Studio podzieliło się datą udostępnienia pierwszego „zwiastuna”. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na Twitterze zespołu, pokaz ujrzymy 10 sierpnia. Pamiętajcie jednak, że nie będzie to standardowy zwiastun.

Do jego obejrzenia będziemy potrzebować specjalnej aplikacji na PS5, którą pobierzemy z PS Store już 29 lipca. Co więcej, całość uruchomi się w czasie rzeczywistym na naszej konsoli. Twórcy nie wyjaśnili, dlaczego podjęli taką decyzję, ale jest to wyjątkowo ciekawa zagrywka.

Poza powyższymi informacjami, tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Blue Box Game Studios zachowuje się wyjątkowo tajemniczo. Choć firma dementowała plotki o powiązaniach z Kojimą i Konami, niektórzy nadal wierzą, że Abandoned nie jest tym, na co kreują je twórcy. Prawdę poznamy już niedługo. Nawet jeśli pierwszy zwiastun pozostawi po sobie wątpliwości, zapewne kolejne pokazy je rozwieją.