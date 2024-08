20 najlepszych symulatorów na Steam do 10 zł. Świetne gry na wiele godzin za grosze

Miliony graczy pokochali gatunek symulatorów. I wcale tu nie żartuję, bo ten – z pozoru niszowy – gatunek rządzi się swoimi prawami. Praktycznie każda ciekawsza gra spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem graczy. Polacy, co zresztą ciekawe, po części królują w tym gatunku, regularnie wypuszczając nowe pozycje. Tylko że nie każda jest równie dobra. I jak tu wybierać?

W tym celu przygotowaliśmy dla Was listę 20 najlepszych gier symulacyjnych dostępnych w promocji w sklepie Instant-Gaming. Cyfrowy dystrybutor kluczy należy do jednych z najpopularniejszych sklepów tego typu. Kupimy tam mnóstwo nowych, starych, dobrych, popularnych i tak dalej gier w znacznie niższych cenach niż domyślnie. Przy czym tym razem skupiliśmy się na grach symulacyjnych.

Żeby nie było – dość szeroko potraktowałem ten gatunek. W końcu należą do niego wszelkiego rodzaju “symulatory mechanika” czy “piekarza”, ale również i skrajnie dziwaczne tytuły jak “symulator kamienia” czy “symulator kozy”. No i nie można też zapomnieć o tytułach, które poważnie podchodzą do tego gatunku. Są to różnej maści wyścigi, a nawet i strategie, symulujące choćby możliwość zostania królem państwa.

20 najlepszych symulatorów na Steam do 10 złotych – polecane tytuły:

No cóż – trochę tego jest, a to dopiero wierzchołek góry lodowej. Mimo wszystko wybór 20 najlepszych gier z tego gatunku na promocji nie był prosty. Jeszcze cięższe jest wyróżnienie pięciu najbardziej wartych uwagi gier. Tutaj musiałem pomóc sobie także opiniami graczy na Steam, ale się udało. Na które tytuły z listy warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

5 gier, na które trzeba zwrócić uwagę!

Polski hicior to niekwestionowany król ambitnych symulatorów. To nadal gra stworzona dość niskim kosztem, ale za to nadrabiająca pomysłem. Wcielamy się w początkującego… no, zapewne już sami wiecie – handlarza narkotykami. Oczywiście zasada “od zera do bohatera” działa także tutaj, więc powoli pniemy się w szczeblach narkobiznesu, zwiedzając posępne ulice miasta i poszukując nowych klientów. Zabawimy się także w produkcję, będziemy uciekać przed policją, i generalnie wyczyniać takie rzeczy, że Breaking Bad się przy tym chowa.

Przyznam szczerze, że do tej pory nie słyszałem o tym cyklu gier wyścigowych, ale to może dlatego, że po prostu rzadko gram w ten gatunek. Ubóstwiam jednak raz na jakiś czas usiąść przy dobrym symulatorze jazdy, z rzeczywistym modelem jazdy i mechanikami, które wciągają na wiele godzin. I takim właśnie tworem jest rFactor 2 od Studio 397. To jeden z najbardziej realistycznych symulatorów jazdy, z dopracowanym systemem dźwięku, świetną oprawą wizualną i atrakcyjnym modelem sterowania samochodami. Gracze też tak uważają, bo tytuł ten zdobył “bardzo pozytywne” noty na Steam.

Przez jakiś czas po premierze o grze było głośno, głównie raczej w środowisku tych największych fanów klasycznego podejścia do gier strategicznych. To “klasyczna izometryczna gra typu city builder zapraszająca graczy do poznania tajemniczej historii i kultury starożytnego Mezopotamii”. Przy czym twórcy postawili na wiele mechanik i rzeczywiste podejście do gatunku, oferując swoistą strategię z kluczowymi elementami symulacji – w końcu wspomniałem, że dość lekko podchodzę tu do definicji tego gatunku. No ale w tym wypadku faktycznie Nebuchadnezzar pozwala nam wcielić się w historycznego władcę Mezopotamii, symulując całkiem udanie wiele wyzwań, którym musiał on sprostać w danych czasach. Zresztą, wiele mechanik wręcz krzyczy, że to “symulator logistyki”.

To jeden z moich faworytów w omawianej tu kategorii 20 najlepszych symulatorów na Steam, zdecydowanie wart więcej niż niecałe 10 złotych, na jakie wyceniony został w sklepie Instant-Gaming. Może nie jest to wielki tytuł AAA ani nawet gra na dziesiątki godzin, ale z jakiegoś powodu kusi bardzo fajnym podejściem do tematu. Jest to bowiem symulator wspinaczki wysokogórskiej, lecz z zacięciem gry przygodowej, zręcznie lawirując między realizmem a zabawą. Będziemy nie tylko wspinać się i walczyć z drastycznie zmieniającą się pogodą, ale również eksplorować niezbadane rejony, zbierać sprzęt czy napotykać na ciekawe i zróżnicowane wydarzenia losowe z nutką fabuły. Spotkamy też wrogie zwierzęta i inne trudności, których przezwyciężenie pozwoli nam zdobyć szczyt.

Przygoda na farmie czy rzeźnicki horror o wykorzystywaniu zwierząt? A może symulator osobliwego fast-fooda? Czy jednak specyficzna wariacja “młodzieżowego” horroru w stylu Five Nights at Freddy’s? Tutaj mówimy o tym wszystkim i jeszcze więcej – nic dziwnego, że znalazło się na tej liście. W samym swoim sednie to horror, ale podszyty symulatorem serwowania wątpliwej jakości posiłków. Mamy tu też sprzątanie i obsługiwanie gości, a jeżeli nie będziemy odpowiednio dobrze wywiązywać się z naszych obowiązków, czeka nas kara. Lepiej do tego nie dopuścić, bo Jałówka Radość tylko dybie na nasz kark. Dla fanów horrorów to całkiem solidna porcja grozy, a reszta i tak znajdzie tu ciekawe mechaniki symulatorów połączone z klasycznym przedstawicielem gry grozy.