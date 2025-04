Ostatnie godziny promocji na „5 nocy z bobrem k*rwą” na Steam. Ale gryzie, skubany

Graliście już w Five Nights at Freddy’s, ale słyszeliście o „5 nocy z bobrem k*rwą”? Ja wcześniej też nie, ale teraz możecie grę kupić taniej.

Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, „5 nocy z bobrem k*rwą” udowodni Wam, że polscy twórcy wciąż potrafią zaskakiwać. Ta nietypowa, lekko absurdalna produkcja jest teraz dostępna w promocji na Steam, więc jeśli lubicie dziwne gry albo chcecie sprawdzić, o co chodzi w tym dziwacznym pomyśle, to macie ku temu idealną okazję.

Dziki bober

Nie ma sensu, abym za bardzo usprawiedliwiał się, czemu w ogóle piszę o tej promocji, ale to przecież oczywiste – bobry to polskie dobro narodowe. Wszyscy je znamy z memów, a dla niektórych obcokrajowców to jedno z tych bardziej oczywistych skojarzeń z naszym krajem. A „5 nocy z bobrem k*rwą” kultywuje to piękne stworzenie, oferując możliwość poznania polskiej, leśnej fauny i flory w formie gry wideo.

Normalnie gra kosztuje 13,49 zł. Teraz zapłacicie jedynie 11,46 zł. Tylko uwaga, bo zostało ostatnie kilka godzin na skorzystanie z promocji! Sądzicie, że piszę to w formie żartu? A czy dzik wiadomo co, wiadomo gdzie?

O czym w ogóle jest ta gra? Aby poznać istotę polskiego pomysłu deweloperskiego, najlepiej oddać głos samym twórcom. W opisie produkcji na Steam całkiem nieźle wyjaśnili, z czym to się w ogóle je.

W tej przerażającej grze grozy o złym bobrze musisz przetrwać w chacie, którą możesz opuścić, aby zdobyć zasoby niezbędne do przetrwania. Szybko pociąć deski i zabić okna, zanim dopadnie cię Beaver Kurva! Będziesz musiał także uwarzyć miksturę i rozpalić kominek, patrząc jednocześnie w kamery, aby ocenić, jak daleko znajduje się przerażający bóbr! Zamknij dom deskami, otruj bobra miksturą, inaczej pojawi się przerażający wrzeszczący potwór! – głosi opis gry o złych bobrach

Tak, mamy więc naszą piękną, narodową wariację na temat wspomnianego Five Nights at Freddy’s. Opinie graczy są „bardzo pozytywne”. Większość zgadza się, że to „totalna głupota, ale w najlepszym możliwym wydaniu”, a inni piszą, że „nie wiedzą, co tu się dzieje, ale jest to piękne”. Dla mnie wystarczająca zachęta. Tylko uważajcie – bober gryzie.

