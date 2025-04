Słuchawki Razer Barracuda X dla fanów Robloxa za 505 zł. Wcześniej kosztowały 1275 zł

W Media Expert pojawiła się promocja na Razer Barracuda X Roblox Edition – bezprzewodowe słuchawki gamingowe stworzone z myślą o graczach szukających mobilności i wysokiej jakości dźwięku. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce, oferują wyraźne i zbalansowane brzmienie, a ich niskolatencyjne połączenie 2.4 GHz zapewnia płynną rozgrywkę bez opóźnień.

Słuchawki działają na PC, PS5, PS4, Switchu i urządzeniach mobilnych, a ich odłączany mikrofon kardioidalny pozwala na czystą komunikację głosową. Do tego dochodzi do 50 godzin pracy na baterii, co sprawia, że idealnie nadają się do długich sesji grania. Edycja Roblox wyróżnia się unikalnym designem inspirowanym popularną platformą dla graczy.

Dostawa zamówień jest darmowa.