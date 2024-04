Za darmo na PS4 i PS5. PS Plus z prezentami do 5 gier, w tym Call of Duty

Kwiecień wyciąga z rękawa kolejne dodatki za darmo do kilku gier dostępnych na konsolach PlayStation. To ekskluzywne DLC rozdawane jedynie osobom posiadającym PS Plus.

W PlayStation Store wysypało kolejnymi pakietami, które są dostępne do pobrania jedynie pod warunkiem subskrybowania usługi PS Plus. Co ważne, nie można ich zdobyć w żaden inny sposób, tak że czujcie się wyjątkowi. Tym razem największą paczuszką jest ta dedykowana najnowszej części gry Call of Duty. Ale to na początek, ponieważ możemy sięgnąć po 5 nowych DLC do różnych mniej lub bardziej popularnych tytułów. Oprócz CoD, pakiety wykorzystamy w tytułach, za które nie trzeba płacić. A więc to dobra okazja dla tych, którzy lubią gry za darmo dostępne w PS Store.

PS Plus w kwietniu z bonusami dla abonentów

Swoja drogą nie są to pierwsze darmowe dodatki w kwietniu, które możemy pobrać w PS Plus. Na początku miesiąca udostępniono 7 takich pakietów i wciąż możesz je zdobyć. Teraz skupmy się na nowych, które dopiero co wrzucono do sklepu PlayStation.

Jak wspomniałem, pierwsza i najciekawsza paczka dotyczy jednej z części Call of Duty, a konkretnie jest to Pakiet Bojowy 3 (Szafir) do Warzone. Został on udostępniony z okazji rozpoczęcia trzeciego sezonu we wspomnianej odsłonie oraz CoD: Modern Warfare III. Zawartość pakietu to kilka przedmiotów. Daniem głównym jest skórka operatorki dla Lockpick, natomiast na deser mamy 2 schematy broni, talizman, naklejkę, wizytówkę oraz emblemat.

Call of Duty Warzone i postać wyposażona w pakiet “Szafir”.

Idąc dalej, możemy sięgnąć po Pakiet nagród S12 do bezpłatnej gry Naraka: Bladepoint. Nagród jest sporo i są naprawdę ciekawe, jeśli lubicie ten tytuł:

Ekskluzywne akcesoria PlayStation Plus: Porcelana Soulbloom*1

Wybór upominku z sezonu Skarb: Otwórz, aby otrzymać Skarb Sprawiedliwości*2 lub Skarb Wytrwałości*2

Prezent za członkostwo: Otwórz, aby otrzymać Skarb Nieśmiertelności*3, lub voucher ze zniżką 50%*4 na Skarb Wytrwałości

Upominek Karta Próby Wytrwałości*1

Premia 10x XP*1

Premia 10x Skarbu*1

Trzecim nowym dodatkiem do odebrania za free, jest Bonus Pack 11 do Brawlhalla. Mamy w nim emotki, skórki, awatary i wzmocnienia, które ułatwią nam zabawę. Fani gry Tera mają z kolei do pobrania Pakiet fioletowy zawierający m.in. strój uczennicy oraz inne różności. Na koniec czeka na chętnych Summons Ticket Pack do Bleach: Brave Souls. Tutaj standardowo dostajemy kolejne 5 kuponów przywołań, 5 Biletów na akcesoria oraz 50 kuponów dusz.

