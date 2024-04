Odbierz dzisiaj siedem dodatków za darmo w PS Plus

W PS Store sypnęło darmowymi pakietami do kilku gier. Możemy je pobrać za darmo, ale jedynie posiadając aktywny abonament PS Plus.

Sporo atrakcji mamy dzisiaj w PS Plus. Oprócz udostępnienia nowych gier na kwiecień, o których pisaliśmy w tej wiadomości, możemy sięgnąć po darmowe dodatki. To ekskluzywne pakiety DLC, które odbierzemy jedynie w ramach abonamentu. Tym razem wykorzystamy je w takich produkcjach, jak choćby Path of Exile czy World of Tanks. Poniżej znajdziecie opis oraz linki do pobrania poszczególnych paczek z darmową zawartością.

PS Plus w kwietniu z dodatkami za darmo

Fani bezpłatnej gry World of Tanks mogą sięgnąć po dodatek Dowództwo polowe, który zapewni nam taktyczną przewagę na froncie. W skład pakietu wchodzi dowódca premium 3D Lea Jäger, 10 wzmocnień PD dowódcy ×4 oraz 10 wzmocnień PD pojazdu ×3. Zestaw będzie dostępny dla użytkowników PS Plus za darmo do 31 maja 2024 roku. W PS Store czytamy, że dowódcy premium rozpoczynają z dwoma wolnymi miejscami na umiejętności i zdobywają PD dowódcy w przyśpieszonym o 15% tempie.

World of Tanks – Dowództwo polowe – pobierz dodatek za darmo

Kolejne dwa pakiety dotyczą gry Mortal Blitz : Combat Arena i również nie są to jedynie kosmetyczne bonusy lecz takie, które dadzą nam coś więcej. Pierwsza paczka to VIP Booster zawierający przyrost nabytku EXP (15%) oraz przyrost nabytku TP (15%). Natomiast dzięki Special Pack 13 zdobędziemy jeden strój dla postaci oraz Booster Effect.

Dalej w kolejce do pobrania mamy Exclusive Gifts do Warlander, a w nim Zwiększenie doświadczenia x5, nagród x5 oraz liczby rzadkich przedmiotów x5. Do tego otrzymamy 10 Kryształów aury. Na koniec mamy 50 kuponów do gry Yu-Gi-Oh! oraz 15. pakiet z bonusami do popularnego Path of Exile. Siódmym z nowych dodatków dostępnych od dzisiaj jest natomiast Megazestaw do Overwatch 2, o którym pisaliśmy w tej wiadomości.

Które z dzisiejszych dodatków zamierzacie pobrać?