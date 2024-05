Bierz za darmo ze Steam. Zombie vs Policja w brutalnym starciu

Police Stories to jedna z lepszych gier o pracy mundurowych. Ale nie takich, którzy wlepiają mandaty za prędkość, lecz takich od akcji wysokiego ryzyka, jak odbijanie zakładników czy szturmy na siedziby gangów. Gra posiada bardzo dobre opinie na Steam i kto jeszcze jej nie ograł, może ją kupić za kilka złotówek w promocji (link poniżej). Natomiast ci, którzy skończyli “podstawkę”, mogą teraz odebrać za darmo dodatek Zombie Case. Zobaczmy, co z sobą przynosi.

Police Stories: Zombie Case za darmo na Steam

Na początek zaznaczę, że dodatek możemy dostać za free i zatrzymać go na zawsze, jeśli przypiszemy go do swojej biblioteki do 20 maja. Oto link do pełnej wersji w promocji oraz darmowego DLC:

Rozdawany dodatek to 5 poziomów osadzonych w nowych unikalnych lokacjach. Możemy ruszyć na zombiaki samotnie lub w kooperacji z partnerem, tak samo, jak ma to miejsce w podstawowej wersji gry. Zombie są bardzo agresywne, atakują pierwszą napotkaną osobę, nie boją się odgłosów wystrzałów i oczywiście nie słuchają poleceń stróżów prawa. Jeden kęs i po nas.

Ruszając na nieumarłych mamy cały dostępny ekwipunek. Możemy uderzać kolbami karabinu, używać elektrowstrząsów, armat gazowych i innych dostępnych broni. Nasi bohaterowie muszą nie tylko pokonać całą armię potworów, lecz również rozwiązać sprawę, skąd wzięły się na ulicach miasta.

Poniżej zwiastun, a tutaj znajdziecie wiele innych opisanych przez nas gier za darmo.

Źródło: Steam