Assassin’s Creed Infinity “mocno” opiera się na mikrotransakcjach i subskrypcjach

Od wydania Skull & Bones do usuwania graczom z biblioteki zakupionych przez nich gier, Ubisoft ostatnio grabi sobie wśród graczy coraz mocniej. I firma chyba to lubi.

Assassin’s Creed Infinity w nowych szczegółach

Szerzej o AC Infinity pisaliśmy w tym tekście, a tutaj tylko wspomnę, że ma to być swoisty hub dla kolejnych odsłon cyklu, z którego poziomu dostaniemy się do kolejnych gier, poznamy wątki współczesne czy też dokonamy zakupów. Wygląda niestety na to, że Ubisoft szczególnie stawia na ten ostatni filar.

Wiarygodny i zazwyczaj dobrze obeznany insider j0nathan właśnie podzielił się nowymi informacjami o planach producenta. Francuski gigant zamierza stawiać przede wszystkim na mikropłatności, oferując w ramach Infinity wirtualny sklep, a nawet dodatkową subskrypcję.

Jeśli to, co mi powiedziano, jest prawdą, Assassin’s Creed Infinity będzie mocno nastawione na mikrotransakcje, z miesięczną subskrypcją (trochę jak GamePass), która zapewni dostęp do wszystkich starych gier AC (nie jestem pewien co do nowych), w przyszłości DLC, jedna ekskluzywna skórka/przedmiot na miesiąc itp. Nie byłoby to zaskakujące, biorąc pod uwagę stopień, w jakim Ubisoft udostępnił większość skórek do zakupu w Odyssey i Valhalli, ale byłoby to jeszcze gorsze… – twierdzi j0nathan na Twitterze

Si ce qu'on m'a dit est vrai, Assassin's Creed Infinity sera pas mal axé vers les microtransactions, avec un abonnement mensuel (un peu comme le GamePass) qui donnera accès à tous les anciens jeux AC (pas sûr pour les nouveaux), les futurs DLC, un skin/objet exclusif par mois… pic.twitter.com/0mKUsc7V2S — j0nathan (@xj0nathan) May 8, 2024

Insider podkreśla również, że informacje te nie są jego zdaniem w 100% wiarygodne. Dzieli się nimi wcześniej, aby w razie czego nakłonić firmę do zmiany podejścia. Uważa, że taka decyzja może okazać się kolejnym ciosem dla fanów serii Assassin’s Creed. Najpewniej nic dobrego mogłoby z tego nie wyjść.

Jak się okazuje – ma to sens. Na Reddicie wręcz grzmi od graczy, którzy nie rozumieją pomysłu wrzucenia do gier AC oferty subskrypcyjnej. Tym bardziej że funkcjonuje już Ubisoft+ oferujący dostęp do większości tytułów.

Źródło: Twitter