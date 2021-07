Tom Clancy’s XDefiant oficjalnie. Ubisoft, mam nadzieję, że nas jeszcze zaskoczysz

Ubisoft zaprezentował trailer rozgrywki z nadchodzącego Tom Clancy’s XDefiant. Gra zapowiada się na dynamicznego pierwszoosobowego shootera z podziałem na klasy opartym o model biznesowy F2P.

Zaznaczę, że w chwili pisania tego artykułu jestem dosłownie „na świeżo” po obejrzeniu poniższej zapowiedzi. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca zachwycony. Poniżej możecie zobaczyć wspomniane wideo. Choć nie mam nic przeciwko kopiowaniu sprawdzonych elementów rozgrywki, ten FPS multiplayer wydaje się nie prezentować sobą niczego odkrywczego. W związku z tym potwierdziły się obawy z dzisiejszego ranka.

Zresztą to samo można wywnioskować, czytając opis produkcji prosto ze strony Ubisoftu. W moim odczuciu brzmi to na nieślubne dziecko Team Fortress 2 i Rainbow Six Siege. Mam cichą nadzieję, że przynajmniej do tej gry przemycono z R6 system zniszczeń, którego osobiście jestem wielkim fanem.

Gra Tom Clancy’s XDefiant to bezpłatna, toczona w szybkim tempie strzelanka w trybie areny, która łączy w sobie intensywną rozgrywkę, spersonalizowane wyposażenie oraz wyspecjalizowane frakcje w postaci drużyn strzelców – nazywanych Buntownikami – które biorą udział w bitwie o dominację. Spersonalizuj grę Defiant w taki sposób, aby pasowała do twojego stylu gry. Wybierz swoją frakcję, cechy szczególne, zdolności oraz mocne strony. Wybierz sobie sprzęt z całego arsenału broni podstawowych i dodatkowych, elementów doczepianych oraz urządzeń, które uzupełnią twój komplet wyposażenia – a następnie na bieżąco zmieniaj jego skład, by dostosowywać się o dynamicznych warunków pola walki. Gra Tom Clancy’s XDefiant oferuje szereg trybów rozgrywki – od liniowej kampanii aż po starcia 6v6 na arenie w formie Dominacji czy Eskorty. W połączeniu z dużą liczbą indywidualnie zaprojektowanych map sprawia to, że żadne starcie nigdy nie będzie takie samo. – informuje wydawca na stronie Tom Clancy’s XDefiant

Sprawdź, czy na Twojej platformie będą beta-testy Tom Clancy’s XDefiant

Jeżeli jednak chcielibyście go przetestować jak najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, przejdźcie pod ten link. W tym miejscu będziecie mogli zgłosić swoje zainteresowanie wzięciem udziału w testach gry. Co prawda, nie poznaliśmy jeszcze daty premiery, ale wiemy już na jakich platformach wyjdzie produkcja. Tom Clancy’s Defiant Zmierza na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.