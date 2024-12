Microsoft szykuje dwie duże premiery. Xbox zyska w oczach fanów?

Końcówka roku to idealny czas na podsumowania i wszelkiej maści rankingi, ale tym razem nie o tym. My myślami jesteśmy już w pierwszym kwartale 2025, bo okazuje się, że Microsoft szykuje dla nas aż dwie duże premiery. Do tej pory gracze oczekiwali na Avowed i miała to być “ta” duża gra, która zagości na PC i konsolach Microsoftu oraz w samym abonamencie Xbox Game Pass. Wychodzi na to, że to nie koniec – i czeka nas coś jeszcze, równie interesującego.

W sieci pojawiła się informacja, że jeszcze w marcu przyszłego roku na rynku zadebiutuje South Of Midnight. Gra będzie pokazana na The Game Awards, a w momencie premiery trafi na PC i Xboksy Series X|S. To w sumie tylko plotka, jednak wiele wskazuje, że deweloperzy obrali właśnie taki kierunek – teraz czeka nas pokaz i kilka miesięcy później debiut.

🌚 South Of Midnight rumoured to launch in March 2025!



👉 Leaker eXtas1s has heard that #SouthOfMidnight will be shown at #TheGameAwards, where it will be given a release date for Xbox Series X/S & PC.



🧂But take it with a grain of salt as it's still a rumour!#Xbox #Gaming pic.twitter.com/UvWBPvjH0K — Pigeon Go Gaming (@PigeonGoGaming) December 8, 2024

Zobacz też: Xbox Game Pass straci sporo gier? Te produkcje mogą opuścić bibliotekę

South Of Midnight będzie jedną z pierwszych gier od Microsoftu na kolejny rok i na szczęście nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Swoją drogą, szukacie taniego abonamentu XGP? Mamy dla was ciekawe promocje.

