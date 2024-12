Xbox Game Pass z niespodzianką! Dwie nowe gry dołączą do oferty

Tani Xbox Game Pass – najlepsze oferty w sieci

Chcecie sprawdzić nadchodzące produkcje, ale nie macie abonamentu? To nie problem. Już teraz możecie nabyć go w atrakcyjnych cenach, dzięki promocjom na różne warianty. Kody na 3, 6 i 12 miesięcy XGP znajdziecie poniżej:

Nowe gry w abonamencie

Nie tak dawno w sieci pojawiła się lista gier Game Pass na grudzień. Ta sugerowała nam, że to wszystkie produkcje, jakich możemy oczekiwać w bibliotece usługi na ten miesiąc. Tak jednak nie będzie, bo Microsoft zdecydował się na sprawienie nam niespodzianki. Jeszcze w tym tygodniu do abonamentu dołączą dwie nowe i zdecydowanie ciekawe gry.

O jakich tytułach mowa? Oto one:

For the King II – 12 grudnia

Hunt: Showdown 1896 – 12 grudnia

Zobacz też: 30 lat minęło. Najlepszą konsolą Sony i tak pozostanie PlayStation 3

To oznacza, że już w najbliższy czwartek będziecie mogli pobrać dwie omawiane produkcje. Moim osobistym faworytem jest na pewno Hunt: Showdown 1896, bo to szalenie ciekawy i udany shooter w gęstym klimacie. “Przemierzaj zapomniane rozlewiska i poluj na splugawionych” – zachęca nas opis gry i jest to coś, co na pewno warto sprawdzić.

Źródło: purexbox.com