Xbox dla wszystkich, nawet bez konsoli. Microsoft wprowadza rewolucję

Wygląda na to, że wkrótce nie będzie trzeba mieć konsoli Xbox, aby zostać graczem Xboksa. Microsoft wprowadza aplikację na urządzenia Amazon Fire TV Stick.

Granie na konsolach wchodzi na nowy poziom. Wkrótce być może gracze nie będą wcale musieli kupować konkretnej platformy, aby cieszyć się grami na niej. Z Xboksem już tak trochę jest, ale firma rozwija się na kolejnch polach.

Xbox, ale bez konsoli

Aplikacja Xbox TV dostępna jest już od lat m.in. na wybranych modelach telewizorów Samsunga, przez co gracze nie muszą podłączać ani kupować konsoli, aby cieszyć się grami choćby z Xbox Game Pass. Wystarczy subskrypcja, odpowiedni telewizor lub monitor i wszystko gotowe. Teraz firma idzie za ciosem, oferując dostęp do potężnej biblioteki (w tym tytułów first-party) na kolejnych peryferiach.

Najnowszym będzie właśnie Amazon Fire TV Stick w modelach 4K i 4K Max. To przystawka do telewizora, pełniąca funkcję odtwarzacza multimedialnego, pozwalającego korzystać z wielu aplikacji, w tym usług subskrypcyjnych, nawet na urządzeniach nieprzystosowanych do ich obsługi.

Na oficjalnej stronie Amazona pojawiła się zapowiedź nowości, która naprawdę może namieszać. Oto bowiem Microsoft chce umożliwić graczom bez konsoli Xbox, możliwość grania na niej i to za pomocą akcesorium od Amazona. Wystarczy wtedy kupić jedynie odtwarzacz (w cenie około 300 złotych), zainstalować apkę, wykupić abonament Xbox Game Pass i już – możemy korzystać z flagowego dobrodziejstwa sprzętu “zielonych” bez wydawania dwóch tysięcy na zakup platformy. No dobra, konieczny jest również kontroler z funkcją połączenia bluetooth.

To ogłoszenie jest rozszerzeniem zaangażowania Amazon w dostarczanie naszym klientom najlepszych wrażeń rozrywkowych, w tym najwyższej klasy opcji gier w chmurze. Dla zwykłych graczy lub tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z grami, jest to łatwy i tani punkt wejścia do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate. Z kolei zapaleni gracze mogą wykorzystać ją jako wygodny sposób na granie na innym telewizorze lub zabranie swoich gier w podróż. – czytamy w zapowiedzi

Co ciekawe, niedawno Amazon odpalił w Polsce swoją własną usługę streamingową. Posiadacze Prime Gaming mogą korzystać z niej bez dodatkowych opłat – więcej informacji tutaj.

Źródło: Amazon