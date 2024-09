Xbox Series S z kolejnymi problemami. Twórcy Dune: Awakening narzekają na konsolę

Dune: Awakening ma problemy na Xbox Series S

Chociaż jestem miłośnikiem Xboksa Series S, to nie ukrywam, martwi mnie obecna sytuacja na rynku. Chodzi o fakt, że coraz częściej słyszymy głosy twórców narzekające na niewielka moc konsoli Microsoftu. To w dużym stopniu wpływa na proces optymalizacji gier, znacząco go spowalniając. Nie da się ukryć, że różnica w wydajności między małym Xboksem a Series X i PS5 jest ogromna. To coraz większy problem wielu deweloperów. Ledwie wczoraj informowaliśmy was o trudnościach, na jakie natrafili twórcy STALKER 2.

Tym razem do dyskusji dołączyli twórcy Dune: Awakening. Chociaż brak w ich przypadku typowego narzekania, to deweloperzy zwracają uwagę na niełatwe zadanie, jakim jest optymalizacja gry na Xbox Series S. Okazuje się, że to właśnie ta konsola spowodowała opóźnienie premiery na Xboksy. Najpierw na rynek trafi pecetowa wersja gry, a posiadacze PS5 i Xboksów zagrają nieco później.

To jeden z powodów, dla których najpierw wychodzimy na PC. Musimy wykonać wiele optymalizacji, zanim wydamy na Xbox. Ale tak, Xbox Series S to wyzwanie.

Scott Junior

A jakie jest wasze podejście do małej konsoli Microsoftu? Z jednej strony stwarza problemy deweloperom. Z drugiej, za mniej niż 1000 złotych pozwala nam grać w najnowsze gry…

Źródło: wccftech.com