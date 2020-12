Xbox Series odpali starsze gry z PlayStation, a PS5 nie. Siła emulacji

Posiadaczy Xbox Series czeka niemałe zdziwienie. Okazuje się, że konsole Microsoftu potrafią uruchomić gry z PlayStation 2. Jest jeden haczyk.

Nowa generacja konsol kryje przed graczami jeszcze sporo tajemnic. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że PS5 potrafi automatycznie pomijać ekrany początkowe w grach wideo i okazuje się, że nie tylko konsola Sony potrafi czymś zaskoczyć.

Fani PlayStation strasznie ubolewają nad tym, że nowa konsola Japończyków nie potrafi uruchamiać gier ze starszych sprzętów Sony. Ich niesmak będzie teraz jeszcze większy, bowiem konsole Xbox Series są w stanie odpalić gry z PlayStation 2. Oczywiście wymaga to użycia kilku sztuczek ingerujących w oprogramowanie sprzętu.

Poniżej możecie zobaczyć materiał prezentujący gry z PS2 uruchomione na nowym Xboxie.

Efekt ten udało się osiągnąć dzięki uruchomieniu na konsoli emulatora RetroArch, który umożliwi nam odpalenie gier ze starszych platform. PlayStation 5 nie pozwala na takie rozwiązanie. O dziwo gry zaprezentowane na filmie gry działają bardzo dobrze i ciężko doszukać się większych błędów.

To dość komiczne sytuacja i nie zdziwię się, jak Xbox Series S będzie kupowany przez graczy tylko po to, aby służył za maszynkę do emulacji starszych tytułów. Ciekawe co jeszcze uda się uruchomić za pośrednictwem nowej generacji Microsoftu.

