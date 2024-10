Kto z was czeka na nowe konsole Microsoftu? Choć mowa jedynie o kwestiach kosmetycznych, to z pewnością zainteresuje was to, jak Xbox Series X wygląda w kolorze białym. A tak się składa, że do sieci trafiło prawdziwe zdjęcie nadchodzącego sprzętu. Zrobił je pewien klient popularnego w USA sklepu.