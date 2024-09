Next-genowy Xbox pozamiata? Microsoft ma plan, który może się sprawdzić

Wygląda na to, że next-genowy Xbox ma szansę stać się bestsellerem sprzedaży. W końcu do tej pory Microsoft nie próbował podbić rynku handheldów.

Sony ma aktualnie swoje PS Portal, które nie jest handheldem w pełnym tego słowa znaczeniu. Microsoft nie ma nic, ale za to konkurencja jest dziś bardzo silna. Może więc warto sięgnąć do nieco niezbadanych rejonów?

Xbox handheld niemal pewniakiem

Gdy Sony w pocie czoła pracuje nad PlayStation 6, również i Microsoft coś tam kombinuje. Nie znamy wielu konkretów na temat obecnych planów firmy, ale sporo mówiło się o potencjalnym handheldzie. Przenośna konsola do gier miałaby być sprzedawana wraz z pełnoprawną, kolejną generacją “dużych” konsol. Być może zastąpiłaby ona miejsce obecnego Series S lub po prostu stanowiła próbę podboju nowego rynku.

Nadal są to jednak plotki, ale coraz bardziej sensowne i wiarygodne. Teraz skomentował je Jez Corden, redaktor serwisu Windows Central, który z natury jest dobrze obeznany z planami korporacji. Wychodzi na to, że Microsoft ma ambitne plany. Firma skupia się na wydaniu kolejnej generacji “dużej maszyny”, zastępującej obecnego Xbox Series X. Wraz z nim na rynku może ukazać się również handheld, może i mniej imponujący technologicznie, ale rzucający rękawicę Steam Deck’owi.

Wszystko to brzmi dumnie, ale nadal nie wiemy, czym tak naprawdę mógłby okazać się nowy sprzęt Microsoftu. Czy byłby to tak naprawdę przenośny komputer w stylu wspomnianego Steam Deck’a? A może chodzi o pełnoprawnego, przenośnego Xboksa, zdolnego odpalać nawet największe hity? Nic nie jest pewne, lecz w tej sytuacji ufałbym raczej ten drugi pomysł. Wiedzcie jednak, że firma rzekomo nie chce wydawać konsoli do streamingu gier z Xbox Game Pass.

Źródło: wccftech