Xbox ma nowe gry, ale PlayStation też

Impreza Xbox Games Showcase 2024 może zostać określona mianem sukcesu. W jej trakcie pokazano całą masę nowych gier, wśród których nie zabrakło tytułów first party, czyli produkowanych przez wewnętrzne studia Microsoftu. Dla każdego coś miłego — było nowe Fable, DOOM czy prawdziwy gigant w postaci Call of Duty: Black Ops 6. Na nudę nie można było narzekać, a amerykański gigant sprostał oczekiwaniom fanów.

Łącznie zaprezentowano aż 30 gier, spośród których 18 od dnia premiery będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Ponad połowa, bo aż 17 gier to produkcje tworzone przez wewnętrznych deweloperów. Brzmi nieźle? Zdecydowanie. Choć inni gracze nie obejdą się smakiem, bo wiele produkcji trafi też na PlayStation.

Jakie gry będą dostępne również na konsolach Sony? Wśród nich należy wymienić nową odsłonę Dragon Age, Call of Duty: Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages, Atomfall, Assassin’s Creed Shadows czy sporo dodatków, choćby do Diablo 4. Chyba nie trzeba kupować Xboksa.

Źródło: Twitter