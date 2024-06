Co prawda nie gada, nie chodzi i nie ściga Johna Connora, ale i tak wygląda jak robot. I to nie taki straszny, rodem z futurystycznych wizji robo-apokaliptycznej przyszłości, a absolutnie przeuroczy towarzysz.

Ładowarka sieciowa Ugreen Nexode RG to uroczy robocik

Ugreen oferuje sporo sprzętu, który może przemówić nie tylko do graczy, ale tak naprawdę do każdego użytkownika współczesnych technologii. Jednym z modeli ich ładowarek jest sympatyczny robot. Niby tylko designerski pomysł, ale jednak pokazuje, że da się w pomysłowy sposób uatrakcyjnić to, co wbijamy w kontakt lub trzymamy niedaleko biurka. I tyle w zasadzie wystarczy, choć ma także szereg ułatwień “w środku”.

Ładowarka ta ładuje. No wiem, zero zaskoczenia, ale z maksymalną mocą wyjściową 65 W. Do tego wspiera GaNFast (co z kolei daje wydajność konwersji energii nawet do 95%) oraz oferuje łącznie trzy porty: 1 port USB-A oraz 2 porty USB-C. Dzięki temu możemy ładować aż trzy urządzenia w tym samym momencie. Zgodna jest również z większością najważniejszych sprzętów, tj. smartfonami, tabletami, laptopami, słuchawkami czy konsolami do gier typu handheld.

Sporą zaletą jest też wsparcie szybkiego ładowania, ale nie ukrywajmy, że gdyby futurystyczny robot tego nie oferował, zdecydowanie nie spełniłby pokładanych w nim nadziei. W ten sposób, jak zastrzega producent, “urządzenia takie jak MacBook Air M2 mogą odzyskać energię od 0% do 51% w zaledwie 30 minut”. Czyli że szybko!

Pomysłowy design

Tę ładowarkę wyróżnia jednak przede wszystkim wygląd. I nie chodzi tu wyłącznie o kształt robota, a o dorzucenie wyświetlacza LED, który imituje mimikę. Nexode RG pokazuje różne miny w zależności od tego, w jakim stanie się obecnie znajduje – inaczej zaprezentuje szybkie ładowaniem, a w inny sposób zobaczymy tylko podtrzymywanie energii. Producent dorzucił też magnetyczne nóżki, dzięki którym bez problemy przyczepimy ją do metalowych powierzchni, upewniając się, że nigdzie nam nie ucieknie.

Dostępne są dwa warianty kolorystyczne, które w pewien sposób imitują pana robota i panią robot (pani ma kokardkę z tyłu). Warto też pamiętać, że urządzenie zostało zabezpieczone na parę różnych sposobów:

Zabezpieczenie nadprądowe

Ochrona przeciwprzepięciowa

Zabezpieczenie przed zwarciem

Ochrona przed przegrzaniem

Ochrona przed przeładowaniem

Ognioodporna obudowa

Ugreen Nexode RG ma więc działać świetnie, ale wygląda jeszcze lepiej. Producenci smartfonów mogliby czerpać z tego inspiracje, zamieniając białe kloce na coś znacznie ciekawszego.

Materiał powstał we współpracy z Ugreen