PS6 ma zadebiutować w dwóch wersjach i nie chodzi o napęd na płyty

Patrząc jednak na popularność urządzeń takich jak PlayStation Portal oraz niezliczonej liczby współczesnych handheldów, będących raczej czymś w rodzaju mini-komputerów, odpowiedź Sony na ten trend wydaje się oczywista.

PS6 w dwóch edycjach

Znany insider Kepler w przeszłości dawał się poznać jako osoba dobrze obeznana w temacie nowych konsol i planów technologicznych gigantów. Do tego do tej pory raczej dobrze udawało mu się “trafić” z przeciekami związanymi ze specyfikacją lub też wykorzystywanymi przez twórców konsol chipami. Teraz twierdzi, że Sony przygotowuje dwa SoC dla PlayStation 6, choć sam nie jest do końca pewien, co to w zasadzie oznacza.

W przygotowaniu są dwa SoC na next-geny, nie wiem czy będzie to sytuacja Series X/S, czy konsola domowa + handheld, ale prawdopodobnie jeden z nich będzie przynajmniej przystępny cenowo. – informuje Kepler

Opcje są więc różne, ale z pewnością nie chodzi o wersję z napędem lub bez (albo raczej nie chodzi głównie o to). PlayStation może szykować handhelda, o którym mówi się od dawna, lub faktycznie tańszą wersję PlayStation 6. Swoista odpowiedź na Xbox Series S z tej generacji mogłaby spodobać się graczom, którzy nie chcieliby płacić fortuny za kolejną generację. A ta może być przecież droga, skoro już PS5 Pro wyceniono na niebotyczną sumę.

Wedle wcześniejszych plotek, Xbox ma szykować na rynek “główną” konsolę nowej generacji oraz własnego handhelda. Logicznie można więc zakładać, że Sony chce odpowiedzieć na te plany. Z pewnością gracze przyjęliby nowe PSP (czy jakkolwiek by się zwało) z otwartymi ramionami.

Źródło: Insider-Gaming