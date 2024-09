Xbox Game Pass traci aż 6 gier, w tym wielkiego hiciora od EA

Jeśli napaliliście się na wielkie nowości w Xbox Game Pass na wrzesień 2024, to miesiąc ten rozpoczyna się dość gorzką wiadomością. Mianowicie firma najwyraźniej postanowiła zrobić jesienne porządki, czyszcząc bibliotekę z części tytułów. 6 gier, jak na tak obszerny katalog, niby nie jest wielką liczbą. Z drugiej strony mówimy o dość dużych i popularnych pozycjach z PayDay 3 i FIFA 23 na czele.

Xbox Game Pass – te gry są dostępne tylko do połowy września:

PayDay 3

FIFA 23

Slime Rancher 2

SpiderHeck

You Suck at Parking

Ashes of the Singularity: Escalation

W tym gorzkich wieściach jest jednak promyk nadziei. FIFA 23 została już wcześniej definitywnie usunięta ze sprzedaży, a EA nie będzie nadal wspierać tego cyklu. Wiemy już, że firma teraz skupia się na doskonaleniu własnej marki EA Sports FC. Jej najnowsza odsłona 2024 od jakiegoś czasu jest dostępna w ramach opłacania abonamentu XGP za pomocą EA Play. Nie jest to więc tak bolesna strata.

PayDay 3 na początku miał niezwykle wręcz ciężko, a na grę spadło wiadro pomyj od fanów serii. Później Starbreeze udało się niejako ją naprawić, ale mówimy o sieciowym tytule, więc jego usunięcie dla części graczy może być bolesne. Z pewnością nie aż tak jak Slime Rancher 2. To naprawdę genialna i wyjątkowa przygoda, ale problem w tym, że tytuł nadal nie wyszedł z fazy wczesnego dostępu.

Na osłodę wiemy, że już we wrześniu czeka nas solidna porcja nowości. Nie znamy pełnej rozpiski, ale z udostępnionych wcześniej informacji wynika, że dostaniemy m.in. Age of Mythology, Star Trucker czy polskiego Frostpunka 2. Do tego Riders Republic, Ara History Untold oraz Expeditions. Jak na razie nie zapowiada się wcale źle!

Źródło: TrueAchievements