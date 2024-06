Nowe gry w Xbox Game Pass to warte ogrania pozycje. Udany FPS i niedoceniony horror

Dwie gry w sam raz na zbliżający się weekend to idealna wymówka, aby odpocząć przed komputerem albo konsolą. Zresztą, gdybym akurat tych tytułów nie miał, zapewne sam zrobiłbym dokładnie to samo.

Xbox Game Pass ma dwie nowe, naprawdę udane gry

Do abonamentu od Microsoftu wleciał właśnie delikatny zastrzyk nowości. Piszę “delikatny”, bo mowa o jedynie dwóch tytułach, ale za to całkiem udanych. W sieci znajdziecie wiele informacji i narzekań graczy na co najmniej jeden z nich, lecz nie radzę się ich słuchać. Horror od Glena Schofielda może nie dorównał legendzie Dead Space, ale to i tak nadal całkiem udana przeprawa przez kosmiczną grozę.

Nowości w Xbox Game Pass stanowi bowiem naprawdę udany sieciowy FPS Isonzo oraz The Callisto Protocol. Pierwsza pozycja jest wciąż popularną strzelanką przeznaczoną dla wielu graczy, w której udamy się na front I wojny światowej. Akcję gry osadzono w Alpach, co gwarantuje nie tylko piękne widowi (nie licząc wojny), ale również rozległe i bogate w detale mapy z różnymi kluczowymi punktami. Zdecydowanie jest to tytuł idealny dla każdego fana gier w stylu choćby Hell Let Loose.

Z kolei The Callisto Protocol może dla wielu kojarzyć się z czymś nieudanym, ale nie do końca tak było. Jasne, gra nie spełniła wszystkich pokładanych w nią nadziei, ale to nadal wciągająca i miejscami przerażająca historia. Trafimy do kosmicznego więzienia, w którym wybucha tajemnicza epidemia, zmieniająca ludzi w oszalałe potwory. Jak to zwykle bywa, będzie trzeba nie tylko przetrwać, ale również postarać się ustalić, co tam się w ogóle stało.

Źródło: Xbox