Kocham tę grę całym sercem. Perełka już dostępna w Xbox Game Pass

Xbox Game Pass od dzisiaj wzbogaciło się o fantastyczną grę! South Park: Fractured But Whole możecie ograć w ramach subskrypcji już od dzisiaj!

Już okazji przedstawienia pełnej listy nowości na drugą połowę października 2024 w Xbox Game Pass wyraźnie zaznaczyłem, że RPG od Ubisoftu to tytuł, który po prostu wypada znać.

South Park w Xbox Game Pass!

South Park: The Fractured But Whole to fantastyczne RPG, bezpośrednia kontynuacja The Stick of Truth, w którym wcielaliśmy się w nowego dzieciaka w South Parku. Za tytuł w dużej mierze odpowiadają Trey Parker i Matt Stone, twórcy serialowego uniwersum. Charakterystyczny humor, bezpośrednie gagi oraz jak zwykle koślawą animację udało się przełożyć na gatunek turowego RPG-a opartego na eksploracji, wypełnianiu zadań i zdobywaniu nowych umiejętności.

Nie zrozumcie mnie źle – sam uważam, że pierwowzór był niedoścignionym ideałem, jeśli chodzi o to, w jaki sposób da się przełożyć tak popularny serial na grę wideo. “Dwójka” to już nie kwestia weteranów RPG-ów, czyli studia Obsidian Entertainment, a Ubisoft San Francisco. I choć pod paroma względami mówimy o regresie, a w paru miejscach jednak o wyraźnym progresie, to i tak tytuł, który fani serialu muszą znać. A jak nimi nie jesteście to i tak warto spróbować, a nuż nimi zostaniecie?

Gra dostępna jest w planach Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard. Każdy zainteresowany powinien mieć więc możliwość ogrania tytułu.

Źródło: Xbox Game Pass