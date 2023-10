Xbox Game Pass z nowościami w październiku. Nie tylko nowa Forza

Od wczoraj cieszyć się możemy nowościami we flagowej usłudze Microsoftu. Xbox Game Pass otrzymał Gotham Knights i naprawdę ciekawe The Lamplighters League. To oczywiście nie wszystko. Zgodnie z przypuszczeniami, do subskrypcji zmierzają nowe pozycje. Jedną z nich jest bodaj najgorętsza motoryzacyjna premiera tego roku.

Xbox Game Pass – 6 gier na październik

Gotham Knights (Chmura, PC, Xbox Series X/S) – dostępne

(Chmura, PC, Xbox Series X/S) – dostępne The Lamplighter’s League (Chmura, PC, Xbox Series X/S) – dostępne

(Chmura, PC, Xbox Series X/S) – dostępne Warhammer 40,000: Darktide (Chmura, Xbox Series X/S) – dostępne

(Chmura, Xbox Series X/S) – dostępne Forza Motorsport (Chmura, PC, Xbox Series X/S) – 10 października (premiera w Game Passie)

(Chmura, PC, Xbox Series X/S) – 10 października (premiera w Game Passie) From Space (Chmura, konsole, PC) – 12 października

(Chmura, konsole, PC) – 12 października Like a Dragon: Ishin! (Chmura, konsole, PC) – 17 października

Ja powiem tak – szkoda, że nie ma żadnego horroru. Nie ukrywam, że okres „spooktobera” wydaje się idealny do ogrywania gier grozy, a Microsoft jakby zapomniał, że Halloween tuż za pasem. Co nie zmienia faktu, że Forza z pewnością ucieszy fanów samochodów i gier wyścigowych.

Z mrocznych tytułów mamy na szczęście WH40K: Darktide, czyli nierównego, ale udanego shootera w kultowym uniwersum. Jeżeli to dla Was za mało, z pewnością miłośników serii Yakuza ucieszy Like a Dragon: Ishin!, więc nie jest źle. Zawsze też możecie zainteresować się tym, co w październiku opuszcza ofertę.