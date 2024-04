Wielki hit w Xbox Game Pass. Czas na wyjątkową przygodę

Czas na kolejne nowości w abonamencie Xbox Game Pass. Tym razem, czyli dziś do usługi dołączyła świetna gra o przygodach znanej i lubianej pani archeolog. Chodzi oczywiście o jedną z odsłon serii Tomb Raider, która od lat nieprzerwanie elektryzuje graczy na całym świecie. Czy jesteście gotowi na przygodę? Tym razem udamy się do Ameryki Łacińskiej.

Tomb Raider trafia do usługi Xbox Game Pass

Fani przygód, odkrywania zagadek i walki (a także eksploracji) z pewnością będą zadowoleni. Dokładnie dziś do usługi Xbox Game Pass trafiła nowa gra, w postaci Shadow of the Tomb Raider. To trzecia odsłona zrestartowanej w 2013 roku serii. Tym razem przygody Lary nie zwalniają tempa, choć bohaterka uda się do tajemniczych miejsc w Ameryce Łacińskiej. Naszym celem będzie odkrycie tajemnicy zakonu Trójcy.

Gra zebrała pozytywne oceny (mniej więcej 75% na Metacritic) i z pewnością zadowoli fanów serii, jak i miłośników gier przygodowych oraz akcji. W grze nie brakuje rozwoju naszej postaci, różnorodnych sposobów na walkę i całej masy zagadek czy tajemnic do rozwikłania.

Przy okazji warto też sprawdzić inne gry z cyklu, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Trzeba przyznać, że reboot z 2013 zapoczątkował naprawdę udany rozdział w historii growej Lary Croft. Jej nowa, bardziej “ludzka” wersja zdecydowanie trafiła w gusta graczy i doskonale odnajduje się we współczesnym gamingu.

To co, odpalamy konsole i pobieramy!

Źródło: Strona Xbox