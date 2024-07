Nowa i duża gra w Xbox Game Pass! Gracze są zachwyceni debiutem w abonamencie

Mamy dzisiaj do czynienia z mocnym uderzeniem Microsoftu. Do Xbox Game Pass trafiła nowa gra, która chwyci za serca fanów trzecioosobowych slasherów. Zresztą nie tylko ich, bo produkcja Capcomu, która została dodana do abonamentu, łączy w sobie również inne gatunki, m.in. gier strategicznych czy tytułów z gatunku tower defense. Mowa o Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, w które posiadacze subskrypcji mogą zagrać już dzisiaj.

Xbox Game Pass i nowa gra. Hit Capcomu w ofercie

Usługa Xbox Game Pass na lipiec ma przewidzianych sporo gier, a my właśnie otrzymaliśmy jedną z nich – i to dużą, bo mowa o sporym hicie Capcomu. Nie była to może produkcja z “pierwszych stron gazet”, ale pozytywne recenzje i naprawdę ciekawy pomysł na rozgrywkę to jest to, co ucieszy większość graczy. Najpierw podstawy, czyli link do gry w abonamencie:

Zobacz też: Gigantyczna promocja na SkyShowtime już jest dostępna!

Z czym to się w ogóle je? Kunitsu-Gami: Path of the Goddess to trzecioosobowy slasher, który garściami czerpie z japońskich klimatów, czyli tamtejszej stylistyki i folkloru. Gra na pewno przypadnie do gustu miłośnikom dalekiego wschodu, ale nie tylko. Produkcja ma bowiem do zaoferowania znacznie więcej, niż sam setting. Sieczka z wrogami jest niesamowicie miodna, a rozgrywkę urozmaicają również inne aspekty. Capcom pokusił się o gatunkową mieszankę, bo w przerwach od ciachania możemy zająć się elementami strategicznymi czy tzw. obroną wieży (tower defense).

Źródło: Xbox