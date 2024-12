Wszystkie gry w Xbox Game Pass na grudzień. Lista jest mocna!

Nowe gry w Xbox Game Pass na grudzień – lista

Dość długo lista gier w Xbox Game Pass na grudzień pozostawała pusta. Nawet w drugiej połowie listopada nie znaliśmy praktycznie żadnych gier poza Indiana Jones i Wielki Krąg, które były przewidziane do pojawienia się w bibliotece. Wszystko się jednak unormowało, a my wiemy, co zadebiutuje w abonamencie w tym miesiącu. Jest kilka ciekawych pozycji – już teraz zagracie w genialne Crash Team Racing Nitro-Fueled, a po weekendzie premierę będzie mieć najważniejsza premiera tego miesiąca, czyli przygody Indiany Jonesa.

Dobra, pora przejść do konkretów – poniżej lista gier, które zadebiutują (lub są już dostępne) w abonamencie Microsoftu:

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 4 grudnia

– 4 grudnia DayZ – 4 grudnia (Game Pass Core)

– 4 grudnia (Game Pass Core) Dungeons of Hinterberg – 4 grudnia

– 4 grudnia Forza Motorsport – 4 grudnia (Game Pass Standard)

– 4 grudnia (Game Pass Standard) Goat Simulator – 4 grudnia (Game Pass Core)

– 4 grudnia (Game Pass Core) Hauntii – 4 grudnia (Game Pass Standard)

– 4 grudnia (Game Pass Standard) Humanity – 4 grudnia (Game Pass Standard)

– 4 grudnia (Game Pass Standard) EA Sports WRC – 5 grudnia

– 5 grudnia Overthrown – 5 grudnia

– 5 grudnia Indiana Jones i Wielki Krąg – 9 grudnia

– 9 grudnia Wildfrost – 10 grudnia

Planujecie zakup abonamentu? Jeżeli chcecie nabyć subskrypcję, to mamy dla was dobre wieści. Nadal aktywna jest promocja w Instant Gaming, dzięki której za nieco ponad stówkę kupicie 3 miesiące Xbox Game Pass Ultimate za nieco ponad stówkę.

Źródło: purexbox.com