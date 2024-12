Plotek na temat konsoli Nintendo Switch 2 nigdy dość. Tym razem do sieci trafiło wideo i zdjęcia, które rzekomo przedstawiają nowe kontrolery joy-con. Czy te faktycznie należą do nowego urządzenia japońskiej firmy? Wielu graczy uważa, że tak.

Joy-Cony od Nintendo Switch 2 wyciekły do sieci?

W internecie regularnie pojawiają się plotki dotyczące nowego sprzętu. Nie inaczej jest w przypadku Nintendo Switch 2. Tym razem “wyciekły” zdjęcia mające przedstawiać kontrolery nadchodzącego urządzenia.

Są bardzo podobne do tych, które były stosowane w OLED-owej odmianie konsoli, choć posiadają kilka nowinek. Jak wiemy, Nintendo ma postawić na ewolucję, nie zaś rewolucję hybrydowego sprzętu do grania.

Powyższe zdjęcia pochodzą z materiału wideo, który możecie obejrzeć tutaj. Na razie “nowe joy-cony” pozostają w sferze plotek, choć coś może być na rzeczy. Mówi się wszak o tym, że Nintendo może już wkrótce zaprezentować nowy sprzęt i relatywnie szybko wprowadzić go na rynek. Najwyższa pora – przed nami 2025 rok, w którym poczciwy Switch będzie obchodził swoje 8. urodziny.

Co ciekawe, okno premiery nowej konsoli zostało najpewniej ujawnione i to przez przypadkową wiadomość mailową. Pewien użytkownik poinformował, że dostał informację o premierze jednej z gier przygodowych, w których poinformowano o premierze na konsolach Nintendo — tak, liczba mnoga została użyta. To sugeruje nam, że gra pojaw się również na drugim Switchu.

Źródło: twistedvoxel.com