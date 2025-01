Potężna, styczniowa oferta Xbox Game Pass. Będzie w co grać

Flagowy abonament Microsoftu to prawdziwe oczko w głowie firmy i nie ma się co dziwić. Korporacja stawia w końcu na rozwój subskrypcji, do której ma zamiar przyciągnąć kolejne miliony graczy. Czy to się może udać? Ciężko stwierdzić, ale z pewnością nadzieja jakaś tam jest. O ile tylko usługa będzie rozwijała się tak, jak robi to teraz.

Poznaliśmy właśnie oficjalną rozpiskę nowości w abonamencie na 2. połowę stycznia 2025 roku. Przygotowano mnóstwo świeżynek i to nawet mimo to, że styczeń zmierza ku końcowi. Jeśli nie mieliście w co grać, to spokojnie – zaraz przejdzie. Inna sprawa, że w większości mówimy o indykach, ale za to naprawdę udanych. Citizen Sleeper (“jedynka”, na “dwójkę” właśnie czekamy) czy Starbound albo Tchia to świetne produkcje, w które powinien zagrać każdy.

Xbox Game Pass na 2. połowę stycznia 2025:

Lonely Mountain: Snow Riders [Chmura, PC i XSX|S] – już dostępne

[Chmura, PC i XSX|S] – już dostępne Gigantic: Rampage Edition [Chmura, PC i Konsole] – 22 stycznia

[Chmura, PC i Konsole] – 22 stycznia Kunitsu-Gami: Path of the Goddess [Konsole] – 22 stycznia

[Konsole] – 22 stycznia Magical Delicacy [Konsole] – 22 stycznia

[Konsole] – 22 stycznia Tchia [XSX|S] – 22 stycznia

[XSX|S] – 22 stycznia The Case of the Golden Idol [Konsole] – 22 stycznia

[Konsole] – 22 stycznia Starbound [Chmura i Konsole] – 22 stycznia

[Chmura i Konsole] – 22 stycznia Eternal Strands [Chmura, PC i Konsole] – 28 stycznia

[Chmura, PC i Konsole] – 28 stycznia Orcs Must Die! Deathtrap [Chmura, PC i XSX|S] – 28 stycznia

[Chmura, PC i XSX|S] – 28 stycznia Shady Part of Me [Chmura, PC i Konsole] – 29 stycznia

[Chmura, PC i Konsole] – 29 stycznia Sniper Elite: Resistance [Chmura, PC i Konsole] – 30 stycznia

[Chmura, PC i Konsole] – 30 stycznia Citizen Sleeper 2: Starward Vector [Chmura, PC i XSX|S] – 31 stycznia

[Chmura, PC i XSX|S] – 31 stycznia Far Cry: New Dawn [Chmura, PC i Konsole] – 4 lutego

Tytułem najbardziej kojarzącym się z segmentem AAA jest tutaj Far Cry: New Dawn, czyli spin-off piątek, niezwykle udanej części serii. Mimo wszystko fani tych bardziej “wysokobudżetowych” gier i tak dostaną jeszcze choćby Sniper Elite: Resistance. Warto będzie też sprawdzić niezwykle ciepło przyjęte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess i Eternal Strands, nową grę reżysera Dragon Age.

Niestety, kilka tytułów znika z usługi. Wraz z nadejściem dnia 31 stycznia 2025 roku, będziecie musieli pożegnać poniższe produkcje.

Anuchard

Broforce Forever

Darkest Dungeon

Death’s Door

Maquette

Serious Sam: Siberian Mayhem

Polecam spróbować ograć bardzo udane Death’s Door albo Serious Sama na Syberii. O ile w ogóle zdążycie, bo czasu nie zostało wiele.

