Xbox Game Pass na koniec bieżącego miesiąca to nie tylko udany tytuł z PS5 i PS4, ale też Diuna oraz świetne jRPG, czyli Persona 5 Tactica.

Wiedzieliśmy już, że Persona 5 Tactica ukaże się w ofercie Xbox Game Pass, a z Rollerdrome można było się tego domyślać. Wszak gra po obecności na PC i PS5 oraz PS4 trafić ma na inne platformy. Skoro więc zostały konsole Xboksa, nic dziwnego nie ma w tym, że gra od razu zadebiutuje w XGP. Niespodzianką natomiast jest bardzo ciekawa strategia dla fanów prozy Franka Herberta.

Najpierw na stronie Dealabs pojawiły się wszystkie trzy nowe tytuły, które pod koniec bieżącego miesiąca trafią do flagowej subskrypcji Microsoftu. Firma stara się, aby przekonać do siebie kolejnych graczy, co po podwyżkach cen może być nieco utrudnione.

Nowe gry w listopadzie 2023 w Xbox Game Pass:

Persona 5 Tactica (PC, konsole, Chmura) – 17.11

Rollerdrome (Xbox Series X/S, PC, Chmura) – 28.11

Dune: Spice Wars (Chmura, konsole) – 28.11

W każdym razie powyższy zestaw teraz potwierdził sam Microsoft, więc już doskonale wiemy, czego możemy spodziewać się po drugiej połowie tego miesiąca. Może rewelacji nie ma (umówmy się, że Persona nie jest dla każdego), ale to nadal zestaw dobrych gier. Fani ciekawych i niepowtarzalnych wyzwań mogą ucieszyć się z Rollerdrome, a growa strategiczna Diuna ucieszy wszystkich tych, którzy marzyli o spędzeniu na Arrakis trochę czasu. Z kolei Persona 5 Tactica usatysfakcjonuje graczy jRPG-ów.