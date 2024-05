Gry z PS5 i PS4 na telewizorze bez konsoli. Sony wprowadza wielką nowość

Usługa Remote Play to jeden z tych punktów działalności Sony, które wydają się dość mocno niedocenione przez… samą korporację. Od dawna mówi się, że rozgrywka w chmurze to przyszłość, a Microsoft powoli zaczynać rozszerzać swoją działalność, chcąc umożliwić nam rozgrywkę w każdy tytuł, jaki posiadamy, za pośrednictwem usług chmurowych. Sony dość wyraźnie pozostaje w tyle, ale powoli się to zmienia.

Gry z PS5 i PS4 na TV bez podłączonej konsoli

W każdym razie gracze i tak mają parę możliwości do wyboru. Jedną z nich jest m.in. skorzystanie z konsolki PlayStation Portal. Umożliwia ona przesyłanie gier z PS5 bezpośrednio na ekran małego urządzenia przypominającego handheld. Sam sprzęt działa nieźle, choć Remote Play ma swoje mankamenty i niedoskonałości. I te, niestety, widać także choćby w wersji usługi na smartfony.

Japoński gigant i tak cały czas chce udoskonalać ofertę strumieniowania gier, z nowa aktualizacja usługi zdecydowanie może w tym pomóc. Nie wiemy na razie, jak dobrze to działa (i czy w ogóle), ale posiadacze PS5 mogą już teraz korzystać z możliwości przesyłania gier z konsoli na telewizor, do którego sprzęt nie jest podłączony. Wystarczy, że posiadamy wspierane urządzenia z serii Sony Bravia lub też podłączanego Google Chromecasta.

Funkcja PS Remote Play na urządzeniach z systemem Android TV OS oferuje więcej sposobów grania w ulubione gry na PS5 i PS4. Przesyłaj strumieniowo gry PS5 i PS4 z konsoli PlayStation w jednym pokoju do kompatybilnego telewizora w innym pokoju w domu lub do dowolnego telewizora podłączonego do Chromecast z Google TV, nawet jeśli ktoś inny korzysta z telewizora, do którego podłączona jest konsola. Pobierz aplikację PS Remote Play na telewizor BRAVIA XR A95L lub urządzenie Chromecast z Google TV i graj za pomocą kontrolera bezprzewodowego DualSense lub DualShock 4. – opisuje Sony

Jeśli możecie skorzystać z nowości, będziecie mogli grać w gry odpalone bezpośrednio na PS5, ale na innym telewizorze. To przydatna sprawa, jeśli np. w sypialni macie drugi telewizor i chcecie zagrać sobie kilka rund przed pójściem spać. Albo też ktoś zajmuje to “główne” urządzenie w Waszym domu. W polskich warunkach to niekoniecznie wielka zmiana, ale i tak mówimy o kolejnym kroku w stronę rozwijania Remote Play.

Źródło: YouTube