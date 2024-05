Wyjątkowa gra wyścigowa za darmo. “Bardzo pozytywnie” oceniana produkcja

Nie macie wiele czasu, aby odebrać Tuk Tuk Extreme Simulator. Ta nowa gra za darmo adresowana jest do wszelkich fanów mocnych, rajdowych wrażeń… w niecodziennym wydaniu.

IndieGala nadal oferuje regularnie nowe tytuły zupełnie za darmo. To gry, za które w innych miejscach trzeba nierzadko płacić, dlatego warto posiadać tam konto i przypisać do niego kolejne oferowane produkcje. W końcu nic to nie kosztuje.

Gra za darmo dla fanów “dziwnych” rajdów

Platforma Indie Gala cały czas umożliwia odbieranie kolejnych darmowych gier, ale w formie tytułu do ich własnej biblioteki gier cyfrowych. Nie spodziewajcie się więc kodów na Steam, ale przynajmniej otrzymujecie wersję w pełni pozbawioną zabezpieczeń DRM.

Nowa gra za darmo rozdawana w ramach programu Freebies to Tuk Tuk Extreme Simulator. Tak, jest to dokładnie tego typu gra rajdowa, o jakiej myślicie już po samej nazwie. Będziemy jeździć kultowymi autorikszami znanymi m.in. z ulic Indii, Pakistanu czy Nepalu. Tym razem jednak w wyjątkowym, bo ekstremalnym wydaniu. Nie zabraknie górzystych terenów czy trudnej pogody.

Gra na Steam zdobyła niewielką publiczność, ale jej oceny i tak są “bardzo pozytywne”. Wygląda więc na to, że nie mówimy o kolejnej malutkiej “pierdółce”, a czymś, co chociaż na krótki czas może zainteresować fanów gier wyścigowych i nie tylko. Aby odebrać tytuł, trzeba zescrollować stronę podaną w linku powyżej i kliknąć “Add to Library”.

Źródło: IndieGala