Xbox Game Pass na wrzesień 2024 - oficjalna lista | Newsy - PlanetaGracza

Niedawno wydane Star Trucker to tylko jedna z wielu gier, które trafią do subskrybentów Xbox Game Pass. Poznaliśmy listę gier na wrzesień!

Microsoft we wrześniu nie zamierza raczyć nas wielkimi hitami, przynajmniej na razie. Być może druga połowa miesiąca będzie bardziej obfitować w premiery, ale i tak nie jest źle.

Xbox Game Pass – nowe gry na wrzesień 2024:

Już dostępne – Star Trucker (Chmura, konsole, PC)

(Chmura, konsole, PC) 4 września – Age of Mythology: Retold (Chmura, Xbox Series X/S, PC)

(Chmura, Xbox Series X/S, PC) 5 września – Expeditions: A MudRunner Game (Chmura, konsole, PC)

(Chmura, konsole, PC) 11 września – Riders Republic (Chmura, konsole, PC)

(Chmura, konsole, PC) 17 września – Train Sim World 5 (Chmura, konsole, PC)

Pięć tytułów, jak na razie, to dość mało, ale trzeba przyznać, że Star Trucker wydaje się tutaj jednym z największych potencjalnych hitów usługi. Wszak mówimy o kosmicznej wersji Euro Truck Simulator, w której wcielamy się w kierowcę międzygwiezdnej ciężarówki. Żeby jednak nie było – fani strategii zostaną uraczeni Age of Mytholody w ulepszonej edycji. Do tego kolejne gry dla fanów czterech kółek, czyli Expeditions, a także całkiem udane Riders Republic. Wszystko to wieńczy Train Sim World 5, czyli bodaj najpopularniejszy symulator pociągów.

Żeby nie było różowo, parę tytułów znika z usługi. I tym razem mowa o poważnej stracie, bo gracze nie będą mogli więcej cieszyć się m.in. PayDay 3 czy FIFA 23 (ale na szczęście pozostaje EA Sports FC 24).

Gry, które znikają z Xbox Game Pass (15 września):

PayDay 3

FIFA 23

Slime Rancher 2

SpiderHeck

You Suck at Parking

Ashes of the Singularity: Escalation

To by było na ten moment na tyle. Czekamy, aż pojawi się więcej informacji o tym, co Microsoft przygotował na drugą połowę miesiąca. Gdy tylko się dowiemy, z pewnością wrócimy do tematu.

Źródło: VGC