W sieci pojawiła się plotka, jakoby do abonamentu Xbox Game Pass na styczeń miały zmierzać dwie dodatkowe gry. Choć nie są to jeszcze informacje potwierdzone, to można je uznać za bardzo obiecujące. Wśród tytułów miałaby się znaleźć bijatyka ze znanej serii, a także pewien pecetowy klasyk od samego Blizzarda.

Tani Game Pass? Jest na to sposób

Jest bardzo prosty sposób na tani Xbox Game Pass. Wystarczy skusić się na ofertę tańszych kodów doładowujących od Instant-Gaming. W ten sposób możecie sporo zaoszczędzić i zagwarantować sobie dostęp do nawet największych premier w usłudze!

Dodatkowe gry na styczeń?

W sieci pojawiła się plotka, a w zasadzie przeciek na temat dodatkowych gier w abonamencie Microsoftu. Jak podano, w tym miesiącu posiadacze usługi mieliby mieć możliwość ogrania dodatkowych produkcji:

Diablo – wersja na PC

UFC 5

W przypadku drugiej pozycji, czyli sportowej bijatyki od EA, mowa o dodaniu gry do abonamentu EA Play. Jest to równoznaczne z pojawieniem się jej w Game Pass Ultimate, który daje nam również dostęp do usługi od Electronic Arts. Będzie to zdecydowana gratka dla miłośników sportów walki, choć pierwsze Diablo też wygląda obiecująco. To przecież istny klasyk!

O rzekomych dwóch dodatkowych produkcjach poinformował niejaki eXtas1 za pośrednictwem seriwsu YouTube:

Zobacz też: GTA VI ma zarobić miliard dolarów. I to przed premierą – twierdzą analitycy

Plotka to tylko plotka, ale twórca do tej pory kilkukrotnie popisywał się dość sprawdzonymi przeciekami. Możliwe, że i tym razem jego przewidywania pokryją się z prawdą.

Na razie wiemy jednak o innych grach, które na pewno trafią do abonamentu. Do tej pory nowe gry w Game Pass na styczeń to:

Carrion – 2 stycznia

Road 96 – 7 stycznia

Eternal Strands – 28 stycznia

Sniper Elite: Resistance – 30 stycznia

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 stycznia

Warto się zainteresować choćby polskim Carrion, o którym więcej pisaliśmy w naszym tekście na temat ostatnich nowości w Game Pass.

Źródło: YouTube