Polska gra już dostępna w Xbox Game Pass. Z usługi niebawem zniknie 6 gier, w tym tytuł Capcomu

Jest bardzo prosty sposób na tani Xbox Game Pass. Wystarczy skusić się na ofertę tańszych kodów doładowujących od Instant-Gaming. W ten sposób możecie sporo zaoszczędzić i zagwarantować sobie dostęp do nawet największych premier w usłudze!

Polski hit w Xbox Game Pass, ale to koniec dobrych informacji

Już od dzisiaj w Xbox Game Pass można cieszyć się polską niezależną produkcją Carrion. Jest to horror akcji utrzymany w pixel-artowej stylistyce 2D, w którym nie będziemy wcale bronić się przed potworem, a nim… zostaniemy. Dość wyjątkowe podejście do gatunku gwarantuje nam kilka godzin prawdziwej jatki, w której zaczniemy mordować pracowników placówki badawczej, próbując jednocześnie wydostać się na wolność.

I chociaż polski tytuł jest godnym rozpoczęciem nowego roku, reszta informacji nie jest już niestety taka dobra. Wystarczy udać się do sekcji “wkrótce usunięte” w aplikacji Xbox, aby przekonać się, że aż 6 gier znika z usługi już 15 stycznia 2025 roku. Firma co prawda nie podała jeszcze oficjalnej rozpiski na styczeń, więc stanie się to wkrótce. Nim jednak poznamy nowości, warto rozeznać się w tym, w co już niebawem nie będzie można grać.

Figment

Common’hood

Those Who Remain

Insurgency: Sandstorm

Exoprimal

Escape Academy

Największą stratą pozornie wydaje się Exoprimal. Mówimy w końcu o nowym IP od Capcomu, niestety takim, przez który firma zaliczyła falstart. Gra-usługa przypominająca połączenie Anthem z Dino Crisis niekoniecznie skusiła wielu graczy, przez co tytuł dość szybko stracił większość graczy. Niemniej jest też nadal popularne Insurgency: Sandstorm czy całkiem niezły horror Those Who Remain. No i prześwietne Figment, które na spokojnie powinniście móc nadrobić.

