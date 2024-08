Xbox Game Pass ze świetnie ocenianą produkcją już niebawem. Ta gra może stać się hitem

Jeśli jakaś gra ma szansę na zostanie kolejnym hitem usługi Xbox Game Pass to właśnie Creatures of Ava ma na to największe szanse. Oceny są jednoznaczne!

Creatures of Ava to najnowsze dzieło brazylijskiego zespołu Inverge Studios. W wydaniu produkcji pomaga polskie 11bit Studios. Czym jednak ta koprodukcja przekonała krytyków?

Xbox Game Pass z potencjalnym hitem

Nie zrozumcie mnie źle, ale czasami po prostu “czuć”, że dana produkcja ma szansę na zdobycie serc graczy właśnie przez to, że trafiła do abonamentu. XGP już niejednokrotnie pokazało, że mniejsze, przeoczone lub po prostu krótsze indyki (i nie tylko!) to właśnie idealne nowości z bibliotece. Wielu graczy niechętnie wydaje pieniądze na coś, czego jakości nie jest pewne. Opłacając regularnie abonament mogą jednak sprawdzić daną grę bez dodatkowych opłat.

Najnowszą produkcją, która z pewnością trafi do usługi Xbox Game Pass w sierpniu będzie Creatures of Ava. Tytuł zebrał już pierwsze oceny, po których można wnioskować jedno – jest dobrze, a nawet bardzo! W serwisie Metacritic produkcja dysponuje średnią na poziomie 78/100 w wersji PC, co jest wysoką oceną. Co tak bardzo spodobało się recenzentom?

Chwalą oni przede wszystkim projekt kolorowego i wypełnionego ciekawymi lokacjami otwartego świata. Eksploracja – na której zresztą opiera się jeden z głównych filarów rozgrywki – również mocno wciąga. Do tego dostajemy ciekawą produkcję nie tylko o odkrywaniu sekretów, ale również chwytaniu wielu różnych stworzeń, co może przemówić niejako do fanów Pokemonów.

Creatures of Ava kusi także atrakcyjną, stylizowaną grafiką i odpowiednio dopasowaną do niej ścieżką dźwiękową. Jak na indyka od mniej znanego studia, jest więc nieźle. Tytuł debiutuje na rynku już 7 sierpnia 2024 roku. Tego samego dnia powinien pojawić się w usłudze Xbox Game Pass. Na razie nie znamy jeszcze pełnej rozpiski gier na sierpień, ale… będzie coś naprawdę “gorącego”.

Źródło: Metacritic