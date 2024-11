Kolejna wielka nowość w Xbox Game Pass. Świetnie przyjęta gra z uniwersum Obcego

Już dziś w Xbox Game Pass pojawić ma się kolejna ważna nowość, czyli Aliens: Dark Descent. Taktyczna gra akcji ma szansę przemówić do fanów rozgrywki w stylu XCOM.

Zaledwie wczoraj w abonamencie Xbox Game Pass pojawiła się jedna z najlepszych gier tego roku. Posiadacze PC Game Pass albo XGP Ultimate mogą grać już w Nine Sols. To jednak nie koniec nowości.

Xbox Game Pass z Obcym

Lubicie uniwersum Obcego? Uwielbiacie oglądać starania biednych ludzi o przeżycie w starciu z terroryzującym wszystkich Ksenomorfem? Jeśli tak, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Aliens: Dark Descent jest ostatnią zaplanowaną nowością w listopadowej ofercie Xbox Game Pass. Fani uniwersum z pewnością nie mogą przejść obok niej obojętnie.

Dark Descent nie jest kolejnym horrorem ani tytułem multiplayerowym, bo skupia się wyłącznie na rozgrywce singleplayer. Jest to taktyczna strategia akcji, w której sterujemy drużyną komandosów. Ci muszą wypełniać kolejne misje i odkrywać sekrety księżyca Lethe, ale na ich drodze stają Ksenomorfy. Klasycznie to właśnie gracz będzie musiał wziąć sprawy w swoje ręce. Oznacza to toczenie starć, planowanie misji, dobór zespołu, ulepszaniu wyposażenia i eksplorację sporych map.

Gra, co może zaskoczyć, dość mocno stawia na fabułę. Przyznam, że historia jest solidna, a sama rozgrywka – choć miejscami bardzo wymagająca – faktycznie satysfakcjonuje. Z tego choćby względu polecam zagranie. Jeśli posiadacie abonament, to nawet nie ma co się zastanawiać. Szczególnie że na OpenCritic gra zasłużyła na bardzo dobre oceny. Obecnie ma średnią na poziomie 75/100.

Źródło: Xbox