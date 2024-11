5 nowych gier w Xbox Game Pass. Pierwsze nowości jeszcze dzisiaj, wśród nich wyczekiwany hit

Nowe gry w Xbox Game Pass – 5 produkcji w usłudze

Do końca listopada nie pozostało wiele czasu, dlatego pora na rozliczenie się z zapowiadanych produkcji. To znaczy, nie my musimy się rozliczać, a Microsoft. Zgodnie z zapowiedziami, do abonamentu Xbox Game Pass musi wpaść jeszcze kilka ciekawych produkcji, które zapowiedziano na ten miesiąc. Wszystko przebiega na szczęście zgodnie z planem i już na dniach do biblioteki trafi kilka interesujących gier.

Co ważne, pierwsze tytuły pojawią się już dziś. O jakich grach mowa? Poniżej znajdziecie listę nadchodzących gier do abonamentu na Xboksach i PC:

Little Kitty, Big City – 20 listopada

STALKER 2 – 20 listopada

PlateUp! – 20 listopada

Nine Sols – 26 listopada

Aliens: Dark Descent – 27 listopada

A ja wiem od kogo wy są i na jaką grę czekacie – prawda?

Dokładnie dziś w usłudze zadebiutuje jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Na konsolach Xbox Series X|S i PC pojawi się gra STALKER 2, w którą zagracie również w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Kto już szykuje się na wycieczkę do Zony w ramach abonamentu? Trzeba przyznać, że to genialny dodatek do biblioteki Xboksa i pecetów.

