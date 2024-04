Jest na co czekać. Microsoft potwierdził kolejne 3 gry w Xbox Game Pass

W 2024 roku do abonamentu Xbox Game Pass trafią kolejne trzy gry i to już na premierę! Wśród nich kompletnie nowa przygoda ze świata Steamworld.

Jeśli macie wykupiony abonament od Microsoftu, zapewne i tak macie w co grać. Jeśli jednak przeszliście wszystkie intrygujące Was tytuły, korporacja zadbała o kolejne nowości. Te, co szczególnie ważne, nie są jeszcze dostępne.

Xbox Game Pass z 3. premierami w 2024 roku

Wiemy, że do oferty XGP zmierzają prawdziwe hiciory. Subskrybenci otrzymają w ramach abonamentu dostęp do Hellblade II już na premierę, a później możemy liczyć także na grę z Indiana Jonesem! Nie samymi potencjalnymi bestellerami żyjemy, więc warto też poświęcić chwilę na zapoznanie się z mniejszymi pozycjami, które do abonamentu mają wlecieć jeszcze w tym roku.

Xbox potwierdził, że do ich flagowej usługi zmierzają trzy gry na premierę w 2024 roku. Wszystkie te pozycje są znacznie mniejszymi grami, przeznaczonymi raczej dla konkretnej grupy odbiorców, ale to nic złego. Czasami warto odetchnąć do “dużych” gier i złapać bakcyla na indyki.

Little Kity, Big City – 9 maja w usłudze

– 9 maja w usłudze Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends – 4 czerwca w usłudze

– 4 czerwca w usłudze SteamWorld Heist 2 – 8 sierpnia w usłudze

Pierwsza gra jest w zasadzie dokładnie tym, co zdradza jej tytuł. Wcielimy się w małego kotka zagubionego w wielkiej metropolii, lecz poznamy tam wielu przyjaciół. Z kolei Rolling Hills jest grą o sushi, a dokładniej o robotycznym szefie kuchni, dzięki któremu zarządzamy własną susharnią. Pomysł jest fajny i potencjalny wciągający. Będzie też SteamWorld Heist 2. To druga część spin-offu cenionego cyklu SteamWorld, ponownie opowiadająca o przygodach steampunkowych robotów.

Źródło: Pure Xbox