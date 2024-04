Xbox Game Pass trafi do aż 200 milionów osób — Microsoft na szczycie?

Abonament Xboksa, czyli popularny Game Pass jest podstawowym narzędziem w arsenale wielu graczy. Miliony osób korzystają z usługi na całym świecie, czy to na PC, konsolach Xbox, czy po prostu grając w gry w chmurze Microsoftu. Cel firmy jest całkiem konkretny. Chodzi o udostępnienie abonamentu możliwie jak największej liczbie osób niezależnie od tego, na czym grają. Brzmi jak dobry plan? Najwyraźniej tak, co zdaje się potwierdzać prognoza jednego z analityków.

Jak wyjawił niedawno Michael Pachter, jego zdaniem w ciągu 10 lat abonament Xbox Game Pass osiągnie granicę 200 milionów aktywnych subskrybentów. To ogromna liczba, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w lutym tego roku dane wskazywały na około 35 milionów osób opłacających dostęp do usługi. Pachter uznał, że może założyć się z dowolną osobą o osiągnięcie tego wyniku przez Xboksa. Brzmi poważnie?

Tak, ale warto spojrzeć na sprawę z odpowiedniej perspektywy. Wspomniane 35 milionów dotyczyło wariantu Ultimate, podczas gdy rzeczone estymacje mogą dotyczyć całości subskrypcji — w tym również abonamentu Game Pass Core, który jakiś czas temu był po prostu wariantem Xbox Live Gold. Wówczas, jeżeli połączymy obie grupy graczy, wynik przekroczy 80 milionów. Wciąż mowa jednak o ponad podwójnym zwiększeniu liczby posiadaczy dostępu do usługi.

Zobacz: Pracował dla Microsoftu, teraz chwali Sony

To jednak nie koniec rewelacji od analityka. Jego zdaniem w najbliższych latach ujrzymy kres gier na wyłączność — przynajmniej do tego dążyć będzie Microsoft. Jak przyznaje Pachter, model gier ekskluzywnych dawno temu się wyczerpał i jest obecnie popsuty. To, że tak działa Sony i Nintendo nie oznacza, że jest to odpowiedni kierunek. Jego zdaniem tylko Xbox próbuje zerwać z “dawnymi przyzwyczajeniami”.

Microsoft będzie miał czasowe wyłączności. Zamierzają umieścić część zawartości na PlayStation i Switch, część umieści wyłącznie w ramach Game Pass, a następnie udoskonalą ją i rozpracują. Kupując Activision, zgodzili się z organami regulacyjnymi, że tak zrobią, ale nie zgodzili się, ponieważ tak powiedział organ regulacyjny. Zawsze mieli zamiar to zrobić. Kupno Activision i wycofanie Call of Duty z PlayStation nie miałoby sensu, firma nie sprzedałaby tylu kopii Call of Duty, gdyby wypuściło ją wyłącznie na Xbox. Michael Pachter

Co sądzicie o takim podejściu?

Źródło: wcftech