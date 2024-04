Call of Duty wkrótce w Xbox Game Pass? Jest data zapowiedzi

Wiarygodny i popularny insider Tom Henderson porusza temat zapowiedzi starszych gier Call of Duty w ofercie Xbox Game Pass.

Już od dawna mówi się i spekuluje o starszych (poprzednich, nie że “starych”) odsłonach serii Call of Duty, które mają trafić do abonamentu Xbox Game Pass. Wcześniej spodziewano się potencjalnej zapowiedzi w 2023 roku, ale zgodnie z przeciekami, nic takiego nie miało miejsca.

Xbox Game Pass wkrótce powita Call of Duty

Seria-legenda od Activision po przejęciu całej gigantycznej korporacji przez Microsoft z pewnością zadebiutuje w XGP. Flagowy abonament Microsoftu ma przecież m.in. Diablo IV, czyli wielki hicior Blizzarda. Teraz nowe informacje pojawiły się na Insider-Gaming. Tom Henderson, znany i popularny insider, uważa, że zapowiedź starszych odsłon serii CoD w ofercie XGP ma wydarzyć się w czerwcu.

Wtedy bowiem mamy spodziewać się prezentacji Xbox Showcase. Wedle nieoficjalnych wieści (za The Verge), wielkie wydarzenie powróci już 9 czerwca 2024 roku. Na razie korporacja nie udostępniła i nie potwierdziła daty jednoznacznie, ale podobno już mówi się o niej w wewnętrznej korespondencji. Z kolei Tom Henderson zaznaczył, że na evencie pojawić się mogą nowe wieści w sprawie gier Call of Duty.

Jego zdaniem nadchodzące Call of Duty: Black Ops – Gulf War (osadzone podobno w całkowicie nowym, otwartym świecie) może zostać zapowiedziane przed prezentacją. Z kolei na samym wydarzeniu zobaczymy nowe materiały z rozgrywki. No i Xbox Game Pass… Microsoft podobno szykuje się do zapowiedzi gier CoD w ofercie subskrypcji.

W rozmowach ze źródłami mówi się, że Xbox przygotowuje się również do ogłoszenia swojego katalogu gier po przejęciu Activision Blizzard, więc Gulf War może nie być jedyną zapowiedzią związaną z Call of Duty, którą usłyszymy w czerwcu. – twierdzi Henderson

Ile jest prawdy w tych plotkach – zobaczymy. Obecność CoD w XGP jest raczej pewniakiem, ale nadal nie wiemy, które gry mogą trafić do usługi.

Źródło: Insider-Gaming