Nowe gry w Xbox Free Play Days. Ogracie trzy tytuły za darmo

Już dziś rozpoczęło się kolejne darmowe granie od Microsoftu. Chodzi oczywiście o Xbox Free Play Days. W ramach tego wydarzenia mamy do ogrania kilka darmowych gier. To swego rodzaju okres próbny, dzięki któremu przetestujemy trzy nowe produkcje. Oto gry, w które pogracie w najbliższych dniach za darmo.

Xbox Free Play Days z nowymi grami za darmo

Lubicie ogrywać ciekawe produkcje za darmo? Pewnie że tak — wszyscy lubimy w coś pograć bez zbędnego wydawania kasy. To się świetnie składa, bo właśnie rozpoczęło się kolejne wcielenie Xbox Free Play Days. W najbliższych dniach będziemy mogli przetestować kilka – a dokładnie 3 – gry bez dodatkowych opłat. O ile oczywiście posiadamy jakąś formę abonamentu Xbox Game Pass. Mając Xboksa akurat ciężko nie posiadać tej subskrypcji, prawda?

Oto gry, które możecie teraz przetestować za darmo:

Dungeons 3

Eiyuden Chronicle: Rising

I Am Fish

Gry są dostępne od dziś, czyli od 18 do 22 kwietnia (do późnych godzin wieczornych). Gry w ramach darmowego okresu próbnego możemy przetestować, posiadając abonamenty Xbox Game Pass Core oraz Ultimate. Którą z gier wybieracie jako pierwszą? Przypominam, że wszystkie tytuły dostępne są teraz również w promocyjnej cenie. To w razie gdyby jakiś naprawdę przypadł wam do gustu.

