Trzy gry z PS Plus nie będą czekać i za 24 godziny przepadną

Jeśli czekasz na ofertę PS Plus maj 2024 dla progu Essential, nie zapomnij o kwietniowych tytułach. Już jutro odejdą w niepamięć, więc dodaj je do biblioteki.

7 maja otrzymamy cztery nowości w PS Plus, w tym EA Sports FC 24 i polski Ghostrunner 2, ale czy nie zapomnieliście czasem o poprzedniej, przemijającej ofercie? Komu umknęło dodanie kwietniowych gier do swojej biblioteki, ma na to dosłownie ostatnie 24 godziny. Jutro o 11:00 czasu polskiego zostaną one wymienione i już ich nie zdobędziemy.

PS Plus – zanim pobierzesz gry na maj, pamiętaj o kwietniowych

Przypominamy, że macie jeszcze szansę otrzymać Immortals of Aveum na PS5, czyli strzelankę, w której wcielamy się w maga bitewnego i trafiamy do tytułowej krainy. Oczywiście grozi jej zagłada, a my jako członkowie lucjańskiego Zakonu Nieśmiertelnych musimy uratować cały świat. Gra została wydana przez Electronic Arts, a stworzona przez studio Ascendant. Założył je Bret Robbins, reżyser kreatywny m.in. Call of Duty: WWII, pierwszego Dead Space oraz Władcy Pierścieni: Powrotu Króla.

Drugim tytułem, na który macie jeszcze szansę, jest Minecraft Legends na PS5 oraz PlayStation 4. To produkcja z pogranicza gier akcji i strategii, osadzona w kultowym już uniwersum wykreowanym przez Mojang Studios. Akcja kręci się wokół pokonania paskudnych najeźdźców i możemy to robić w kampanii fabularnej czy trybie kooperacji. Gra posiada również moduł PvP.

Na koniec niezależny, ale bardzo dobrze przyjęty tytuł Skul: The Hero Slayer, zaliczany do typu roguelike, ale zrealizowany w konwencji platformówki akcji. Walczymy tutaj z demonami jako “niezwykły” szkielet. Niezwykły dlatego, bo obdarzony przeróżnymi mocami w zależności od tego, jaką czaszkę nosi. A może nosić nawet dwie główki jednocześnie, co daje mu niesamowite i potężne zdolności. Pogramy na PS5 oraz PS4.

Oto linki do pobrania wszystkich wspomnianych tytułów:

Przy okazji dajcie znać, jak oceniacie odchodzącą ofertę PS Plus. Czy wszystkie tytuły macie na dysku swojej konsoli?