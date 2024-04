Nowe gry za darmo w ramach Xbox Free Play Days. 3 tytuły do przetestowania

Xbox Free Play Days – nowe gry za darmo na weekend

Rusza kolejna odsłona weekendowego Xbox Free Play Days. Już od wczoraj do przetestowania dostępne są trzy nowe tytuły, które ograją posiadacze abonamentów Xbox Game Pass Core oraz Ultimate. Jeżeli macie dostęp do usługi, to teraz możecie przystąpić do rozgrywki. O jakich grach mowa? Tym razem do naszej dyspozycji oddano następujące produkcje:

Classified: France ’44

Fallout 76

PGA Tour 2K23

Duże emocje z pewnością wzbudzi Fallout 76. To gra MMORPG osadzona w realiach popularnego uniwersum. Te przeżywa swoiste odrodzenie z uwagi na serial Fallout, który ostatnio trafił do Amazon Prime Video. Produkcja okazała się być dużym sukcesem i zbiera świetne noty od fanów i recenzentów. Czy może być lepsza okazja, niż samodzielne wejście do postapokaliptycznego świata? Chyba nie!

Classified: France ’44 to z kolei osadzona w drugowojennych realiach gra taktyczna w stylu serii XCOM. Zamiast dowództwa nad regularną armią, mamy do dyspozycji oddziały partyzantów, którzy próbują sabotować operacje niemieckich wojsk we Francji:

W gry możecie pograć za darmo do końca 14 kwietnia 2024 roku. Jeżeli któraś z nich się wam spodoba, to kupicie ją w promocyjnej cenie w sklepie Xboksa.

Źródło: PureXbox