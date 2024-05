Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 miało powstać, ale Activision woli Call of Duty

Nawet Vicarious Visions zostało podłączone do studiów wspomagających tworzenie nowych gier Call of Duty. Activision nie ma litości, bo Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 nie powstanie.

Zestaw odświeżeń dwóch pierwszych uznanych części serii Pro Skater okazał się naprawdę świetnym wskrzeszeniem kultowego tytułu. Fani w końcu, po wielu latach, mogli z powrotem zasiąść przed grami o sportach deskorolkowych. Wielu z nich miało nadzieje na powstanie remake’ów kolejnych części, ale… raczej na to nie liczcie.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 mniej ważne od Call of Duty

Studio Vicarious Visions odpowiedzialne za wydany w 2020 roku remake zostało w 2022 roku wchłonięte przez Activision Blizzard. Tym samym firma zabiła wszelkie nadzieje na powstanie odświeżeń kolejnych części kultowej serii. YouTuber Liam Robertson w swoim najnowszym filmie twierdzi, że pozyskał nowe informacje o planowanym remake’u w postaci Pro Skater 3+4.

Jego zdaniem przedstawiciele studia zaprezentowali pomysł na stworzenie takiej gry, ale Activision się nie za bardzo spodobał. Początkowo planowano wydać kolekcję remake’ów wszystkich części od 1 do 4, ale na to nie starczyło twórcom czasu. Wydano więc 1+2, które szybko zyskało pozytywne oceny w mediach i spore grono klientów.

Powrócono więc do pomysłu wydania remake’u 3+4, ale Activision odrzuciło propozycję studia. Zamiast tego, jak twierdzą źródła blisko związane z Vicarious Visions, wielki wydawca przesunął deweloperów do asystowania innym studiom w kolejnych częściach Call of Duty. Twórcy pomagali też m.in. przy Diablo 2 Resurrected.

Źródło: VGC